Экс-спикер-тягнибоковец: Русские одним ударом сеют панику и на фронте, и в тылу

Игорь Шкапа.  
04.02.2026 17:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 43
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ошибочно полагать, что российские удары по украинской энергетике не являются проблемой для ВСУ.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший вице-спикер Верховной рады, представитель запрещенной в РФ партии «Свобода», а ныне сержант ВСУ Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая предположила, что у Росси есть агентурные данные об усталости украинского общества от войны, а потому ВС РФ концентрируются на ударах по энергетике, чтобы усилить тенденцию.

Кошулинский частично согласился с этим мнением, но добавил, что такие удары преследуют и военные цели.

«Ведь, например, электроэнергия – это же поставки и производство. То есть и производство останавливается. А производство – это тоже все для фронта. Это производство, например, тех же необходимых деталей для ракет, для пушек, для снарядов, для FPV-дронов и так далее. То есть они одним ударом сеют панику, пытаются посеять панику, уныние – и остановить производственный процесс всего необходимого для фронта. Это их задача, которую они выполняют», – сказал экс-спикер Рады.

Он добавил, что такого рода последствия наступают и в результате ударов по подконтрольным Киеву угольным шахтам.

«Они же рассчитывают, что если останавливается шахта, соответственно, она не будет поставлять уголь на ТЭС, соответственно, ТЭС не будет производить электроэнергию. Соответственно, и те последствия, которые мы только что с вами проговорили  – это паника, уныние, какое-то общественное неповиновение, плюс остановка производства всего необходимого для ВСУ», – заявил Кошулинский.

Метки: ,

