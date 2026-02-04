Какие гарантии? Штаты нас предадут, как вьетнамцев – депутат Рады описал сценарий
Украина не может верить ни в какие гарантии безопасности от США, потому что Штаты не будут их выполнять в случае конфликтной ситуации. Так уже было во время войны во Вьетнаме, которая обернулась поражением прозападных сил.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вопрос, что такое гарантии, и какие могут быть гарантии, и будут ли они больше, чем мы когда-либо имели, а мы имели Будапештский меморандум. Я не знаю, были ли где-то большие гарантии. Я не вижу, что будут какие-либо гарантии и что они будут выполняться.
Мы можем исторически посмотреть на многие примеры, как в больших войнах эти гарантии были предложены, а в результате те страны были преданы. Простой пример – Вьетнамская война, все о ней слышали, когда север, поддержанный коммунистами, воевал против юга, который поддерживали Соединенные Штаты – и воевали за них около 10 лет.
В 1973 году были мирные переговоры в Париже, где были Южный Вьетнам, Северный Вьетнам и Соединенные Штаты. И условиями Северного Вьетнама, коммунистического, было, чтобы они покинули свои базы на территории Южного Вьетнама и обязывались не продвигаться дальше.
А условиями Южного Вьетнама было, чтобы в случае, если Северный будет атаковать, чтобы американцы предоставили гарантии. И подписали, заставили, хотя Южный Вьетнам не верил», – рассказал он.
«Только в 73-м вышли американцы, в 74-м Северный Вьетнам напал на Южный, захватил почти все города. И когда Южный Вьетнам обратился в Соединенные Штаты, чтобы они помогли, они вынесли это на голосование в Конгресс, а Конгресс не проголосовал, потому что война во Вьетнаме на тот момент была непопулярна. Сказали, ну, извините, нас политики не поддержали, чтобы мы вам помогли. И до сих пор там коммунизм. Вот вам гарантии, которые были подписаны в Париже, о которых долго говорили», – заключил Костенко.
