Украинская власть не собирается прекращать войну, а потому стоит поднять вопрос о ее смене.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин).

Он говорит, что «пленки Миндича» вскрыли важный факт: для власти невыгодно останавливать войну, поскольку потом эти люди не смогут переизбраться, и они окажутся под угрозой уголовного преследования.

Отставной ВСУшник добавил, что на деле за ширмой скрывается еще очень много компромата на режим.