Если Зеленский отказывается останавливать войну, надо его менять – офицер ВСУ

Игорь Шкапа.  
24.11.2025 16:43
  (Мск) , Киев
Украинская власть не собирается прекращать войну, а потому стоит поднять вопрос о ее смене.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин).

Он говорит, что «пленки Миндича» вскрыли важный факт: для власти невыгодно останавливать войну, поскольку потом эти люди не смогут переизбраться, и они окажутся под угрозой уголовного преследования.

Отставной ВСУшник добавил, что на деле за ширмой скрывается еще очень много компромата на режим.

«Когда на переговорах Украину представляют люди, не заинтересованные в том, в чём заинтересована вся Украина, значит, надо менять переговорщиков. Тот, кто ведет сейчас от имени Украины переговоры, заинтересован, чтобы концы ушли в воду.

Если действующий президент не захочет останавливать войну на условиях, которые Америка разработала, значит, надо менять президента, потому что он явно хочет стать последним президентом, чтобы за ним и его пятью-шестью деятелями некому было бегать. И это уже факт, о котором надо говорить вслух», – считает Бекренев.

