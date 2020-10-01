«Хватит зализывать Эрдогана» – депутат Госдумы ответил на турецкий демарш

01.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Полеты самолетов-амфибий типа Бе-200ЧС российского производства, которые были арендованы для борьбы с лесными пожарами, в турецкой Анталье, вызвали беспокойство жителей города. Турецкая сторона потребовала объяснений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает турецкая газета Milliyet.

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Отмечается, что вызвавший беспокойство полет произошел 28 сентября.

«Эти самолеты, получившие прозвище «Огненный орел» (Ateş Kartalı), способны брать на борт до 12 тонн воды. Увидев воздушные суда, управляемые российскими летчиками, горожане высыпали на балконы своих домов. После забора воды самолеты пролетели достаточно близко к жилым зданиям, чем вызвали беспокойство жителей. Эти моменты были запечатлены на камеры мобильных телефонов.

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Когда российские пилоты вернулись на летное поле, как утверждается, после предупреждения диспетчерской службы Государственного управления аэропортами, представители Регионального управления лесного хозяйства обратились к ним за разъяснениями», – пишет издание.

Такая реакция вызвала критику со сторону депутата Госдумы Вячеслава Лысакова.

«Это говорит о том, что куча турок, которые прекрасно знают, что это российские самолеты, прилетевшие оказывать им, неблагодарным, помощь – накатали массу жалоб на наших пилотов, работающих в Анталье, также кормящейся по большей части от отдыхающих там россиян.

Теперь, интересно, наши будут что, еще и извиняться? А сравним ли этот мелкий эпизод с ноябрем 2015-го, когда турки сбили российский Су-24? Или вот заявлением МИД России, фактически признавшем участие на стороне Баку сирийских наёмников в азербайджано-карабахском конфликте, при этом называя их террористами. В первом случае – наша помощь, в последующих – непрекрытая агрессия», – подчеркивает политик.

«Не слишком ли мы зализываем Эрдогана, стимулируя тем самым его явно гипертрофированное политическое самомнение, уже переходящее в манию величия? По мне – лучшим ответом на этот турецкий демарш по отношению к нашей помощи был бы отзыв самолетов с тушения и закрытие направлении Анталья для российского туризма», – резюмировал Лысаков.