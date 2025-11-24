Киевский пропагандист признал нынешние границы Украины – «искусственными и губительными»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нынешние международно признанные украинские границы были созданы искусственно большевиками и могли бы быть абсолютно другими, если бы этого захотели члены ЦК Компартии.

Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил украинский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, сохранение границ УССР – это большой экзамен для Украины.

«Экзамен – сможет ли украинское государство удержаться в границах Украинской ССР, если мы прекрасно понимаем, что эти границы были очерчены не для того, чтобы государство существовало, а для того, чтобы не существовало. Эти границы были начерчены партией большевиков после уничтожения украинского государства и после того, как было решено, что это государство будет подменено Советской Украиной, чтобы таким образом лишить какой-то инициативы или возможности тех, кто верил в способность самостоятельного развития украинского народа как государствообразующего народа», – рассуждал он.