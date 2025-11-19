«Кто не скачет, тот православный!». Хорватские фанаты устроили нацистский шабаш в столице Черногории

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ходе гостевого матча в черногорской столице Подгорица фанаты хорватской сборной выкрикивали нацистские лозунги и оскорбления в адрес сербов и Православия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Интересно, что черногорские ультрас (среди них преобладают свидомые националисты-комиты) несколько дней назад на матче в Загребе развернули баннер «С Ловчена (гора в Черногории – ред.) фея кличет: прости нас, Дубровниче!». Таким образом, они поддержали нарратив хорватского мифа о том, что черногорские резервисты в составе Югославской армии совершили в 1991 году агрессию в отношении хорватского Дубровника. На деле же тогда их старшие по возрасту соплеменники просто участвовали в наведении порядка и выкуривании с приморской земли хорватских сепаратистских банд неоусташеского толка. К слову этой точки зрения Запад обязывает придерживаться и черногорские политические элиты, которые регулярно каются перед Загребом за Дубровник.

Однако в этот раз черногорское покаяние не сработало, на подгорицком стадионе хорватские гости растянули издевательский ответ:

«Из Дубровника слышатся крики, сосите нам …, четники! (именем сербских казаков-монархистов у всех сепаратистов Балкан принято называть сербов – ред.) Прощения не будет!».

И далее нациствующие фанаты подтвердили свой посыл, периодически выкрикивая «Убей серба!», усташеский девиз Za dom spremni! и устраивая на секторе массовые скачки под девизом «Кто не скачет, тот православный!».

На это черногорские фанаты, противопоставляющие себя сербам и общей идентичности, начали свистеть и скандировать «Усташи и четники сбежали вместе!», намекая на события конца Второй мировой войны, когда красные коммунисты-партизаны вытеснили из Черногории как белое четническое сопротивление оккупантам, так и хорватских нацистов – усташей. Но при этом почему-то позабыли, что тогда были вынуждены бежать и служившие итальянским фашистским оккупантам черногорские сепаратисты – комиты, которым наследуют нынешние свидомые черногорцы.