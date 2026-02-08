Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Лондон стал не комфортным местом для русских.

Об этом террорист и экстремист Евгений Чичваркин заявил в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С точки зрения банков, финансов, счетов и кредитов Лондон – не комфортное место для русских. Кредитов нет никаких. По счетам в банках и финансам – очень не комфортно, но уже возможно в каких-то банках открыться», – сказал Чичваркин.

По его словам, все российские олигархи, облюбовавшие столицу Британии, уже уехали оттуда.