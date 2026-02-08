London city far from pretty: «русских» олигархов в Лондоне больше нет

Елена Острякова.  
08.02.2026 20:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 776
 
Бизнес, Великобритания, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


Лондон стал не комфортным местом для русских.

Об этом террорист и экстремист Евгений Чичваркин заявил в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С точки зрения банков, финансов, счетов и кредитов Лондон – не комфортное место для русских. Кредитов нет никаких. По счетам в банках и финансам – очень не комфортно, но уже возможно в каких-то банках открыться», – сказал Чичваркин.

По его словам, все российские олигархи, облюбовавшие столицу Британии, уже уехали оттуда.

«Нет олигархов больше здесь. У кого были активы в России, уехали в Россию. Кто уехал давно, уже не является российским олигархом. Так, чтоб сюда приезжали богатые люди из списка «Форбс», последние четыре года этого не происходит. Всех, кто не хотел уезжать, просто палкой выгнали», – сказал Чичваркин.

Метки: ,

