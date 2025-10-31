«Лучше бы вывезли и утопили» – нацистские оккупанты заколотили одесского Пушкина в гроб

31.10.2025 10:43
  (Мск) ,
Просмотров: 297
 
Авторская колонка, Дзен, Одесса, Русофобия, Украина


Как всегда подло, ночью (во время комендантского часа, когда простому люду выход на улицу грозит бусификацией или гестаповским подвалом) коммунальщики заколотили памятник Пушкину в деревянный гроб.

Да, тот самый памятник, торжественное открытие которого состоялось в 1889 году и на котором написано: «А. С. Пушкину граждане Одессы», так как создавали его на средства, пожертвованные горожанами. Вот тебе и новая военная администрация (другого и не ждали), и новый гауляйтер.

Как всегда подло, ночью (во время комендантского часа, когда простому люду выход на улицу...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Возведение вокруг Пушкина инфернального саркофага один в один копирует историю с монументом Екатерине II, которую также заколотили перед сносом…

Новый эсбэушный держиморда Одессы Лысак никак не комментирует варварство, а директор городского департамента культуры Иван Липтуга высказался туманно, чтобы одним седалищем на два базара:

«Закрытие памятника — это его охрана. Потому что в последние месяцы и годы он часто был повреждаем вандалами, на него лили краску…».

И хоть данный деятель культуры не про идею, а про деньги, вангую, что в скором времени гауляйтер его уволит за эту самую «охрану». Понятно чего — русского мира.

А реверанса в сторону нацистов-активистов все равно не получилось.

«Так себе решение. Смешно. Лучше бы сразу вывезли и утопили в море, но нет. Хотя и Катьку сначала досками закрыли, а потом вывезли. Ну что, ждем воплей с болот и местной ваты», — предвкушает нацистка-активистка Алена Балаба.

Не сильно доволен и нацист, глава ОПГ «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков:

«Главный вопрос — почему не демонтаж?.. Это сохранение от патриотической общественности, стремящейся к его сносу».

«Ну что, когда идем валить Пушкина? Или зассым?» — преждевременно извергается нацист Александр Музычко.

Ну, собственно, писать про «облико морале» нацистской швали я не буду — слова закончились. А что Пушкину в гробу осталось простоять совсем не много — это очевидно. Так, пару дней еще подержат, чтобы неандертальцы посоревновались в наскальной живописи и кизяков вокруг наложили…

А вот к новой городской военной администрации все-таки есть вопрос: а почему здание самой мэрии, расположенное аккурат за Пушкиным, не заколотили в гроб «в рамках деимпериализации»? Оно же все-таки в 1829-м году заложено. А сами бы переехали… даже не знаю куда… Ведь из «построенного Украиной» — в Одессе только фанерная «брачная хата» была, которую велел поставить Саакашвили. И то ее свезли на какую-то помойку…

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить