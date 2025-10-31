Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как всегда подло, ночью (во время комендантского часа, когда простому люду выход на улицу грозит бусификацией или гестаповским подвалом) коммунальщики заколотили памятник Пушкину в деревянный гроб.

Да, тот самый памятник, торжественное открытие которого состоялось в 1889 году и на котором написано: «А. С. Пушкину граждане Одессы», так как создавали его на средства, пожертвованные горожанами. Вот тебе и новая военная администрация (другого и не ждали), и новый гауляйтер.

Возведение вокруг Пушкина инфернального саркофага один в один копирует историю с монументом Екатерине II, которую также заколотили перед сносом…

Новый эсбэушный держиморда Одессы Лысак никак не комментирует варварство, а директор городского департамента культуры Иван Липтуга высказался туманно, чтобы одним седалищем на два базара:

«Закрытие памятника — это его охрана. Потому что в последние месяцы и годы он часто был повреждаем вандалами, на него лили краску…».

И хоть данный деятель культуры не про идею, а про деньги, вангую, что в скором времени гауляйтер его уволит за эту самую «охрану». Понятно чего — русского мира.

А реверанса в сторону нацистов-активистов все равно не получилось.

«Так себе решение. Смешно. Лучше бы сразу вывезли и утопили в море, но нет. Хотя и Катьку сначала досками закрыли, а потом вывезли. Ну что, ждем воплей с болот и местной ваты», — предвкушает нацистка-активистка Алена Балаба.

Не сильно доволен и нацист, глава ОПГ «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков:

«Главный вопрос — почему не демонтаж?.. Это сохранение от патриотической общественности, стремящейся к его сносу».

«Ну что, когда идем валить Пушкина? Или зассым?» — преждевременно извергается нацист Александр Музычко.

Ну, собственно, писать про «облико морале» нацистской швали я не буду — слова закончились. А что Пушкину в гробу осталось простоять совсем не много — это очевидно. Так, пару дней еще подержат, чтобы неандертальцы посоревновались в наскальной живописи и кизяков вокруг наложили…

А вот к новой городской военной администрации все-таки есть вопрос: а почему здание самой мэрии, расположенное аккурат за Пушкиным, не заколотили в гроб «в рамках деимпериализации»? Оно же все-таки в 1829-м году заложено. А сами бы переехали… даже не знаю куда… Ведь из «построенного Украиной» — в Одессе только фанерная «брачная хата» была, которую велел поставить Саакашвили. И то ее свезли на какую-то помойку…