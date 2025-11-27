«Мы не знаем, где брать деньги для Украины» – депутат Европарламента
Евросоюз до сих пор не определился, откуда брать деньги для финансирования Украины и антироссийской войны.
Об этом на заседании Европарламента заявил депутат от Германии Манфред Вебер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы должны быть честными: мы не знаем, как собираемся собрать 140 миллиардов евро для Украины на следующие несколько лет. Замороженные активы, или брать дополнительные доги? Мы не готовы, у нас нет чёткого ответа.
Давайте прекратим жаловаться на США, и добьёмся большего, используя достаточные финансовые ресурсы для защиты европейских интересов», – сказал Вебер.
Денег в условиях антироссийского угара действительно не хватает – нужно увеличивать отчисления на НАТО, как требует Дональд Трамп, да еще и финансировать создание собственной европейской армии.
«Сможем ли мы защитить себя? Европа будет тратить 190 миллиардов евро в год на оборону, если будем следовать целям НАТО. Это уровень, аналогичный США.
Нам нужны беспилотники, спутниковое наблюдение, ракеты, кибербригада. Мы должны работать над созданием объединённой европейской армии в долгосрочной перспективе.
Войны в Европе не будет, только если мы будем готовиться. Наращивание национальных Вооружённых сил – хорошо, но недостаточно», – добавил депутат.
