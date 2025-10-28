Мы обкатываем на Крыме сценарии ударов по Москве, – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
28.10.2025 14:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 470
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Москва, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина «обкатывает» на Крыме варианты нанесения удара по Москве с применением ракет и дронов.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина «обкатывает» на Крыме варианты нанесения удара по Москве с применением ракет и дронов....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Изучают наши военные ученые, каким образом это преодолевать и действовать. Пути есть, но надо расширять инструментарий, необходимы возможности, в первую очередь ракетные. Здесь по территории в глубине противника, что бы не говорили, американцы не предоставляют, не дают, не говоря о «Томагавках», есть другие средства. Но пока выглядит это так.

А наши ракетные средства и средства дроно-ракет набирают обороты. Обкатываем боевое применение в комплексе по территории временно оккупированного Крыма. Там, если обратить внимание, действуют наши силы – и ракетные, и дроновые.

Поэтому Москву не забываем, просто надо набирать – вот, говорят, почему «Фламинго» не бьет, да потому что эффективность. Можно запустить 50 «Фламинго», две куда-то долетят», – заявил Романенко.

 

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить