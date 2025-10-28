Мы обкатываем на Крыме сценарии ударов по Москве, – генерал ВСУ

Украина «обкатывает» на Крыме варианты нанесения удара по Москве с применением ракет и дронов.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Изучают наши военные ученые, каким образом это преодолевать и действовать. Пути есть, но надо расширять инструментарий, необходимы возможности, в первую очередь ракетные. Здесь по территории в глубине противника, что бы не говорили, американцы не предоставляют, не дают, не говоря о «Томагавках», есть другие средства. Но пока выглядит это так.

А наши ракетные средства и средства дроно-ракет набирают обороты. Обкатываем боевое применение в комплексе по территории временно оккупированного Крыма. Там, если обратить внимание, действуют наши силы – и ракетные, и дроновые.

Поэтому Москву не забываем, просто надо набирать – вот, говорят, почему «Фламинго» не бьет, да потому что эффективность. Можно запустить 50 «Фламинго», две куда-то долетят», – заявил Романенко.