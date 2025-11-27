Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вместо того, чтобы принять «мирный план» Трампа, Украина должна усилить обстрелы городов России и яростно сражаться за каждый клок земли.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая попросила прокомментировать заявление Дональда Трампа о том, что Украина фактически проиграла войну.

«Он говорит, чисто военными критериями, как в академиях учат: они продвигаются по земле, значит мы проигрываем. Для меня, повторюсь, это не является проигрышем. Наоборот, Путин за 4 года очень хорошо получил по зубам. И я за то, чтобы продолжать атаковать их города, их инфраструктуру и показывать каждому россиянину, что война также ведется у их на территории», – трепался Прошинский.