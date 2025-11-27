«Никакого компромисса, продолжаем обстреливать города России!» – украинский офицер
Вместо того, чтобы принять «мирный план» Трампа, Украина должна усилить обстрелы городов России и яростно сражаться за каждый клок земли.
Об этом на канале «Испанский стыд» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая попросила прокомментировать заявление Дональда Трампа о том, что Украина фактически проиграла войну.
«Он говорит, чисто военными критериями, как в академиях учат: они продвигаются по земле, значит мы проигрываем. Для меня, повторюсь, это не является проигрышем. Наоборот, Путин за 4 года очень хорошо получил по зубам.
И я за то, чтобы продолжать атаковать их города, их инфраструктуру и показывать каждому россиянину, что война также ведется у их на территории», – трепался Прошинский.
«Для меня приемлема остановка войны по линии разграничения, которая есть на этот момент, или когда она будет, через месяц, через два, через три, через полгода. Это справедливо, понятно, и объяснимо для всей Украины и всех бойцов.
Сможет ли мировое сообщество переломить Путина в его мнении, что это для него также является важным, остановка войны? Это вопрос уже к мировым лидерам, насколько они готовы настаивать.
Единственный выход реальный, если мы говорим о территориях, это остановка по линии разграничения и, естественно, непризнание оккупированных территорий», – рассуждал нацист.
