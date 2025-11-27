«Никакого компромисса, продолжаем обстреливать города России!» – украинский офицер

Вадим Москаленко.  
27.11.2025 20:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 471
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Вместо того, чтобы принять «мирный план» Трампа, Украина должна усилить обстрелы городов России и яростно сражаться за каждый клок земли.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая попросила прокомментировать заявление Дональда Трампа о том, что Украина фактически проиграла войну.

«Он говорит, чисто военными критериями, как в академиях учат: они продвигаются по земле, значит мы проигрываем. Для меня, повторюсь, это не является проигрышем. Наоборот, Путин за 4 года очень хорошо получил по зубам.

И я за то, чтобы продолжать атаковать их города, их инфраструктуру и показывать каждому россиянину, что война также ведется у их на территории», – трепался Прошинский.

«Для меня приемлема остановка войны по линии разграничения, которая есть на этот момент, или когда она будет, через месяц, через два, через три, через полгода. Это справедливо, понятно, и объяснимо для всей Украины и всех бойцов.

Сможет ли мировое сообщество переломить Путина в его мнении, что это для него также является важным, остановка войны? Это вопрос уже к мировым лидерам, насколько они готовы настаивать.

Единственный выход реальный, если мы говорим о территориях, это остановка по линии разграничения и, естественно, непризнание оккупированных территорий», – рассуждал нацист.

