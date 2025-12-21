«Нужно срочно заключать любой невыгодный мир, чтобы спасти армию» – депутат Рады

Любой мир, даже самый невыгодный Украине, при котором у Киева появится возможность навести порядок в армии, невыгоден и России.

Об этом на канале «Politeka» заявила избранная от партии Зеленского депутат Верховной рады Анна Скороход, позже исключенная из фракции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проблема с «СЗЧ» и проблемы в армии, они озвучивались очень давно. И если мы ожидаем, что сейчас начнут вноситься изменения, и они исчезнут, это не так. Мы уже настолько глобально погрязли, у нас уже настолько глубоко засели эти проблемы, что нам нужен мир и передышка для того, чтобы мы могли привести армию в порядок. Для того, чтобы мы могли провести правильные реформы, изменения во всех сферах жизни ВСУ. На сегодняшний день, даже если мы будем точечно решать какие-то проблемы, они не повлияют на глобальную картинку. У людей отсутствует мотивация, это самое страшное. И нам для того, чтобы хотя бы хоть чуть-чуть выгрести из этого, нам необходим мир! Поэтому сейчас нам ни в коем случае нельзя сорвать переговорный мирный процесс, и нам в любом случае нужно прийти к каким-то соглашениям. Пускай он [мир] будет плохой для нашей стороны, но он будет плохой и для РФ», – размечталась депутатка.