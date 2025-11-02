Поляки и прибалты не полезут воевать с нами. России эти лузеры-нахлебники тоже не нужны – эксперт

Максим Столяров.  
02.11.2025 20:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 520
 
Польша и Прибалтика побоятся начинать войну с Россией без прямой военной поддержки США.

Об этом в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда закончится все на Украине, Балтия может быть вторым рубежом поддержки европейских ценностей?», – спросил ведущий.

«Я все-таки не верю, что Таллинн, Рига, Вильнюс готовы начать войну без Соединенных Штатов. Потому что будет это очень короткая война.

Я много лет работал в Польше, могу сказать, поляки – очень рациональные ребята, в отличие от эстонцев, как выяснилось. Поляки будут воевать только в составе абсолютной коалиции.

Они скажут так: русские к Варшаве не идут, всё, наша хата с краю. ничего не знаю. Поляки не готовы воевать на любых условиях», – сказал Межевич.

Он подчеркнул, что у России также нет интереса развязывать войну с Польшей или Прибалтикой.

«Что же касается российского интереса, есть такая старая шутка: Наши МиГи сядут в Риге. Ну а дальше что? А главное, зачем?

Вошла Красная армия в Ригу, встретили цветами. Вполне известные ребята достали партбилеты, сдули пыль и выстроились в очередь выплачивать партвзнос.

А после этого говорят: товарищи оккупанты, мы вас так ждали, у нас радиотелевышка покосилась, надо отстроить. На Европу зря понадеялись. Нечего деньги на Псковщину вкладывать, вот у нас фронт работ», – подытожил эксперт.

