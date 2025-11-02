Поляки и прибалты не полезут воевать с нами. России эти лузеры-нахлебники тоже не нужны – эксперт

Польша и Прибалтика побоятся начинать войну с Россией без прямой военной поддержки США.

Об этом в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда закончится все на Украине, Балтия может быть вторым рубежом поддержки европейских ценностей?», – спросил ведущий.

«Я все-таки не верю, что Таллинн, Рига, Вильнюс готовы начать войну без Соединенных Штатов. Потому что будет это очень короткая война.

Я много лет работал в Польше, могу сказать, поляки – очень рациональные ребята, в отличие от эстонцев, как выяснилось. Поляки будут воевать только в составе абсолютной коалиции.

Они скажут так: русские к Варшаве не идут, всё, наша хата с краю. ничего не знаю. Поляки не готовы воевать на любых условиях», – сказал Межевич.