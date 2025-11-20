Путин излучает спокойствие и, как удав, смотрит на Зеленского, – политолог

Игорь Шкапа.  
20.11.2025 15:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 377
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Осознав, что изменить позицию российского лидера не удастся, США вновь начали давить на Украину.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.

«Что касается Путина, он в данной ситуации, начиная с Анкориджа, с Аляски, дает понять: «Мы свое слово сказали, теперь слово за вами», – разъяснил эксперт.

По его словам, любые попытки как-то повлиять на эту позицию Путина, что-то пересмотреть, по-другому прочитать и переписать, – Кремлём отвергаются, а потому и была перенесена запланированная встреча с Дональдом Трампом в Будапеште, но теперь США начали давить на Зеленского.

«Мы видим результаты этого давления. Путин просто спокойно, как удав, наблюдает, что происходит сейчас вокруг Украины, вокруг Зеленского. Он демонстрирует, старается излучать спокойствие. Возможно, в глубине души души ему не так спокойно, но картинка получается достаточно красноречивая», – заявил Бондаренко.

 

