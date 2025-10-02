Путин намекнул Трампу, что Индия и Китай – это ему не европейские бараны

США всем запрещают покупать российские энергоресурсы, что совершенно не мешает американцам приобретать у России уран. И есть масса стран, которые готовы проглотить это унижение, но они, в основном, в Европе.

Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Откажется Индия от наших энергоносителей – некоторые говорят, понесёт ущерб до 10 млрд. долл. А если не откажется – будут санкции в виде высоких пошлин, и тоже будет ущерб. Какой? А такой же. А зачем тогда отказываться? Если нести ещё и огромные внутриполитические издержки. Потому что народ такой страны, как Индия, внимательным образом будет смотреть за принимаемыми решениями. И никогда не допустит никакого унижения перед кем бы то ни было», – сказал Путин.

При этом он отметил, что закупаемый американцами у России уран, как энергетическое топливо, ничем не отличается от нефти, газа, топочного мазута или угля.