Раскатали губу: Немцы и американцы уже спорят, как поделить украденные российские деньги

Предложенный американцами план по Украине невозможно будет согласовать и утвердить до четверга, как того хотел Дональд Трамп. Речь может идти лишь о некоем «промежуточном» варианте, и то – он должен быть согласован с Европой.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Немецкий канцлер пожаловался, что Европа якобы сильно пострадала от конфликта на Украине, поэтому план должен быть согласован с ней. Особенно в части замороженных российских активов (часть из которых США предлагали направить на совместные российско-американские разработки в Арктике).