Россия уничтожает любое производство, площадью больше четырех гаражей, – ВСУшник

Анатолий Лапин.  
26.11.2025 14:05
  (Мск) , Киев
Просмотров: 707
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Сюжет дня, Украина


Украина не может наладить выпуск дальнобойных ракет, потому что Россия разрушает любое предприятие, потенциально способное производить оружие на Украине. Уничтожается все, что превышает площадь условных четырех гаражей.

Об этом в эфире «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне числящийся в ВСУ, но отсиживающийся в безопасных местах, откуда раздает воинственные интервью, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не может наладить выпуск дальнобойных ракет, потому что Россия разрушает любое предприятие, потенциально...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ракета, дальность поражения которой 800 километров, – это уже оружие сдерживания при достаточно мощной боевой части, потому что мы можем наносить удары куда угодно: по предприятиям, по НПЗ, по инфраструктуре внутри России, по столице России. То есть это – оружие возмездия, оружие сдерживания, которое заставляет противника 10 раз подумать. Потому что война будет не в Донецке, не в Запорожье, не в Ростовской области…

Мы же понимаем, что даже слух о том, где мы собираемся их производить, приводит к тому, что через несколько дней именно туда будет нанесен удар. Это большая проблема. То есть их надо делать либо на территории государств, наших союзников, которые находятся рядом, и которые под зонтиком НАТО, либо в условиях тотальной секретности, в подземных предприятиях.

Но, честно говоря, как военный, как практик, по ситуации на фронте и по знакомым своим, которые занимаются контрразведкой в тылу, – все секретные производства размерами больше четырех гаражей – вопрос времени, как их вычислят», – заявил Сазонов.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить