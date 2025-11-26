Украина не может наладить выпуск дальнобойных ракет, потому что Россия разрушает любое предприятие, потенциально способное производить оружие на Украине. Уничтожается все, что превышает площадь условных четырех гаражей.

Об этом в эфире «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне числящийся в ВСУ, но отсиживающийся в безопасных местах, откуда раздает воинственные интервью, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

