Россия уничтожает любое производство, площадью больше четырех гаражей, – ВСУшник
Украина не может наладить выпуск дальнобойных ракет, потому что Россия разрушает любое предприятие, потенциально способное производить оружие на Украине. Уничтожается все, что превышает площадь условных четырех гаражей.
Об этом в эфире «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне числящийся в ВСУ, но отсиживающийся в безопасных местах, откуда раздает воинственные интервью, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Ракета, дальность поражения которой 800 километров, – это уже оружие сдерживания при достаточно мощной боевой части, потому что мы можем наносить удары куда угодно: по предприятиям, по НПЗ, по инфраструктуре внутри России, по столице России. То есть это – оружие возмездия, оружие сдерживания, которое заставляет противника 10 раз подумать. Потому что война будет не в Донецке, не в Запорожье, не в Ростовской области…
Мы же понимаем, что даже слух о том, где мы собираемся их производить, приводит к тому, что через несколько дней именно туда будет нанесен удар. Это большая проблема. То есть их надо делать либо на территории государств, наших союзников, которые находятся рядом, и которые под зонтиком НАТО, либо в условиях тотальной секретности, в подземных предприятиях.
Но, честно говоря, как военный, как практик, по ситуации на фронте и по знакомым своим, которые занимаются контрразведкой в тылу, – все секретные производства размерами больше четырех гаражей – вопрос времени, как их вычислят», – заявил Сазонов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: