Сербы Косово встретили акцией протеста делегацию майданщиков из Белграда

22.05.2019, Белград, Ксения Голуб

В Косово представители сербской общины встретили акцией протеста вождей белградских майданщиков – руководителей «Союза за Сербию», среди которых были Драган Джилас и Рада Трайкович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прозападные сербские оппозиционеры прибыли в контролируемый албанскими сепаратистами край, чтобы объявить о создании здесь «дочерней» структуры – «Союза за Косово и Метохию».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Однако группа граждан собралась перед Центром культуры муниципалитета Грачаница, чтобы выразить протест против прибытия майданщиков.

На плакатах граждан было написано «Союз за личный интерес», «Союз за мародерство», «Мы здесь живем», сообщает портал Košev, добавляя, что большинство из участников акции является сотрудниками муниципалитета и государственных учреждений.

Один из протестующих заявил, что белградские майданщики навязывают сербам в Косово и Метохии раскол в обществе, именно это, по мнению протестующих, и является главной целью оппозиционного «Союза».

Граждане, собравшиеся перед Культурным центром, по его словам, прибыли по собственной инициативе и никем не организованы.

Informer передает, что в итоге майданщики были вынуждены изменить место встречи со своими сторонниками и отправились в Газиместан, к Мемориалу героям Косово, где журналистам запретили снимать митинг.

Еще один из лидеров «Союза» Бошко Обрадович не смог приехать с делегацией из Белграда, потому что власти Косово не разрешили ему пересечь границу. Это объясняется тем, что партия Обрадовича «Двери», в отличие от остальных членов прозападного альянса, мимикрирует под пророссийскую силу.

Напомним, что представители сербской общины с разгромным счетом победили на состоявшихся 19 мая выборах в четырех муниципалитетах славянских анклавов Косово.

Внеочередные выборы в четырёх сербских муниципалитетах были объявлены после того, как мэры демонстративно подали в отставку из-за введения албанскими сепаратистами 100% таможенных пошлин на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Решение о пошлине фактически поставило сербские анклавы в условия блокады.

Интересно, что сербская прозападная оппозиция ранее отказалась поддержать своих соотечественников как союзников президента Сербии Александра Вучича и агитировала в поддержку кандидата от албанской партии в одном из муниципалитетов, или же призывала вообще бойкотировать кампанию.

Итоги кампании крайне важны на фоне осложнившейся ситуации вокруг Косово.

Как сообщал «ПолитНавигатор», состоявшиеся на днях в Берлине переговоры по судьбе Косово не принесли результата – верхушка албанских сепаратистов отказалась от поиска компромиссного решения и потребовала привлечения к переговорам своих покровителей из США.

Приштина накануне выдвинула территориальные претензии на второй город Сербии – Ниш.

Во время визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Косово вопреки резолюции Совбеза ООН пытается легализовать свои вооруженные формирования в статусе армии. Подразделения сепаратистов впервые принимают участие в учениях НАТО.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.

Если новый виток кризиса вокруг Косово будет развиваться в сторону силового сценария, албанские сепаратисты могут привлечь для провокаций против сербского населения боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Об этом в своем докладе предупреждали российские эксперты.

В Сербии ждут визита министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ожидаются переговоры по Косово, а также о приобретении Белградом новых видов вооружений у Москвы. Часть такой техники уже была продемонстрирована на параде в честь Дня Победы.