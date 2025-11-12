«Ситуация безнадёжна: демографическая катастрофа – приговор Украине» – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
12.11.2025 18:45
  (Мск) , Киев
Из-за войны, миграции и низкой рождаемости Украина ежегодно теряет полмиллиона населения.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил координатор инициативной группы по созданию общественно-военного движения Алексей Ивашин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Демографическая ситуация может стать приговором украинскому государству. Без активных людей не будет ни экономики, ни обороны, ничего.

Будет некому производить и потреблять, рынок будет становиться всё меньше, и перестанет быть привлекательным для иностранных компаний. Страна маргинализируется – и её роль в мире падает. А у нас этот вопрос выживания уже сегодня-завтра», – сказал Ивашин.

Он подчеркнул, что серьёзные экономические проблемы наблюдаются даже в таких развитых странах, как Япония.

«У нас ситуация близка к безнадёжной. Потому что население у нас сейчас максимум 28 миллионов человек, и мы каждый год теряем около полумиллиона человек.

С рождаемостью также ситуация безнадёжная – приблизительно один ребёнок на женщину. Это одна из самых низких рождаемостей в мире», – жаловался он.

