«Ситуация безнадёжна: демографическая катастрофа – приговор Украине» – киевский эксперт
Из-за войны, миграции и низкой рождаемости Украина ежегодно теряет полмиллиона населения.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил координатор инициативной группы по созданию общественно-военного движения Алексей Ивашин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Демографическая ситуация может стать приговором украинскому государству. Без активных людей не будет ни экономики, ни обороны, ничего.
Будет некому производить и потреблять, рынок будет становиться всё меньше, и перестанет быть привлекательным для иностранных компаний. Страна маргинализируется – и её роль в мире падает. А у нас этот вопрос выживания уже сегодня-завтра», – сказал Ивашин.
Он подчеркнул, что серьёзные экономические проблемы наблюдаются даже в таких развитых странах, как Япония.
«У нас ситуация близка к безнадёжной. Потому что население у нас сейчас максимум 28 миллионов человек, и мы каждый год теряем около полумиллиона человек.
С рождаемостью также ситуация безнадёжная – приблизительно один ребёнок на женщину. Это одна из самых низких рождаемостей в мире», – жаловался он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: