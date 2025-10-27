В Красноармейской агломерации для ВСУ складывается критическая ситуация. Об этом на канале «Фабрик новостей» заявил украинский пропагандист Василий Пехньо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже в самом городе Покровск [Красноармейск] присутствует враг. Сообщают, что там уже 200-250 оккупантов. Также Генштаб сообщает, что ситуация не такая уж и критическая. Но не так всё просто. Вы даже можете видеть на картах, как быстро расширяется серая зона. Сейчас в критически сложной ситуации логистика Лысовки и других территорий, прилегающих к этому району», – сказал Пехньо.