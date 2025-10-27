«Ситуация развивается просто безумными темпами», – скулёж по Покровску в укро-эфире
В Красноармейской агломерации для ВСУ складывается критическая ситуация. Об этом на канале «Фабрик новостей» заявил украинский пропагандист Василий Пехньо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Уже в самом городе Покровск [Красноармейск] присутствует враг. Сообщают, что там уже 200-250 оккупантов. Также Генштаб сообщает, что ситуация не такая уж и критическая. Но не так всё просто. Вы даже можете видеть на картах, как быстро расширяется серая зона. Сейчас в критически сложной ситуации логистика Лысовки и других территорий, прилегающих к этому району», – сказал Пехньо.
«Не знаю, как долго, и удастся ли вообще держать там оборону. Вероятно, правильным решением будет отступление к Покровску. Вообще, мы видим, что ситуация развивается просто безумными темпами. Наши бойцы говорят, что россиянам поставили задачу – к середине ноября взять Покровск. На это отведено три недели. Реалистично ли это – вполне вероятно, что да», – подытожил он.
