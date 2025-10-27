«Ситуация развивается просто безумными темпами», – скулёж по Покровску в укро-эфире

Вадим Москаленко.  
27.10.2025 15:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 610
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


В Красноармейской агломерации для ВСУ складывается критическая ситуация. Об этом на канале «Фабрик новостей» заявил украинский пропагандист Василий Пехньо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Красноармейской агломерации для ВСУ складывается критическая ситуация. Об этом на канале «Фабрик новостей»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Уже в самом городе Покровск [Красноармейск] присутствует враг. Сообщают, что там уже 200-250 оккупантов. Также Генштаб сообщает, что ситуация не такая уж и критическая. Но не так всё просто. Вы даже можете видеть на картах, как быстро расширяется серая зона. Сейчас в критически сложной ситуации логистика Лысовки и других территорий, прилегающих к этому району», – сказал Пехньо.

«Не знаю, как долго, и удастся ли вообще держать там оборону. Вероятно, правильным решением будет отступление к Покровску. Вообще, мы видим, что ситуация развивается просто безумными темпами. Наши бойцы говорят, что россиянам поставили задачу – к середине ноября взять Покровск. На это отведено три недели. Реалистично ли это – вполне вероятно, что да», – подытожил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить