Союзник иуды Мазепы поднимает Европу на войну с Россией

Европейским странам пора изменить свой менталитет и готовиться к войне.

Об этом в интервью немецкой медиагруппе RND, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Он говорит, что нужно «подготовить себя как ментально, так и в военном плане к возможности войны».

«Необходимо изменение менталитета: мы должны перейти в режим войны, чтобы решительно сдерживать, защищать и сохранять мир. Россия постоянно испытывает наше единство и нашу решимость. Но Путину это не удастся», – сказал Йонсон.

По его словам, Россия «готова идти на политические и военные риски и усиливать свои гибридные операции», а потому «мы должны противодействовать и наносить ответные удары».

«Россия должна знать: если вражеский военный корабль или боевой самолет войдет в наше воздушное пространство или наши воды, мы будем вынуждены отогнать его и, если этого потребуют обстоятельства, сбить», – резюмировал Йонсон.

Напомним, что недавно Швеция, где всегда были сильны русофобские настроения, отказалась от нейтралитета и вступила в НАТО. Более того, в шведской стратегии национальной безопасности Россия названа самой значимой угрозой.

В прошлом Швеция неоднократно воевала с Россией. При Петре Первом ее союзником выступил предавший императора малороссийский гетман Иван Мазепа.

Последний раз Россия воевала со Швецией при Александре Первом в 1808–1809 годах. В итоге Швеция проиграла и уступила России Финляндию.

