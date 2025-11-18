Сразу после СВО на остатках Украины война вспыхнет с новой силой – Косачев

Максим Столяров.  
18.11.2025 16:15
  (Мск) , Москва
Украинские неонацисты привыкли решать все разногласия силой, так что после завершения СВО на Украине вспыхнет гражданская война.

Об этом на канале «Инфоцелина» заявил заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Значительная часть населения Украины, к сожалению, научилась обеспечивать свое существование за счет использования крайне радикальных неонацистских программ и лозунгов, и применением силы, в том числе вооруженной, для реализации собственных интересов.

Поэтому, когда завершится Специальная военная операция, на Украине начнется гражданская война. Потому что Украина потеряет свою целостность внутреннюю, уже не в контексте сохранения или несохранения территориальной целостности, а в смысле отсутствия хоть какого бы то ни было межобщественного согласия в отношении того, какой должна быть Украина в будущем», – сказал Косачев.

«Вот, в 90-м году, когда работала Декларация о суверенитете, такое межобщественное согласие на Украине существовало. Оно существовало еще лет 10 примерно, но сейчас его там нет и в помине, и это столкновение различных политических программ развития Украины, оно еще только впереди.

Это будет еще одним тяжелейшим испытанием для украинского общества в любых границах, в каких она в конечном итоге сохранится», – подытожил он.

