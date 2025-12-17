«Электричества не будет до конца года». Тотальный блэкаут в Одессе

Шестые сутки тотального блэкаута в Одессе. Электричество, вода и тепло пропали во время комбинированной атаки на город — «Геранями» и ракетами. Когда телефоны еще держали заряд, «телеги» сообщали о прилетах по десяти электроподстанциям.

Еще в пятницу все поломалось и остановилось — транспорт, инфраструктура, жизнь. Камеры, которыми напичкана Одесса, «сдохли», поэтому первым делом одесситы стянули с пустующего постамента Екатерине II плакат с рожей Ганула. Но это единственное хорошее.

Дело в том, что раньше — и во время, и после — массированных атак свет все же оставался на критических объектах — ну уж точно в больницах и роддомах. Но тут исчез даже в «святая святых» — в СБУ! Не говоря о всяких мэриях, полицайнях и военкоматах. Такого еще никогда не было.

В Одессу даже примчался вице-премьер-министр по восстановлению Украины Кулеба. Правда, о том, когда запитают гестаповские околотки (на людей все равно плевать), ничего не сказал.

Засим имеем километровые очереди за технической водой, полностью парализованное функционирование всего и вся и разгул жулья-ворья в кромешной тьме. Чтобы усмирить криминалитет, на ноги поднят весь состав полиции, патрулирующей город. В обязанности полицаев входит и доставка лиц мужского пола в ТЦК (приятное с полезным — кто б сомневался).

«У нас работают пункты несокрушимости!», — гордо рапортуют городской и областной гауляйтеры. И вот тут прикол.

Дело в том, что ныне свергнутый мэр Труханов ставил везде палатки, где можно было зарядить гаджеты, погреться и даже скудно перекусить убогой, но горячей едой — бесплатно. А заменивший его эсбэушный выкормыш Лысак сделал поистине гениально — его люди просто лепят наклейки «Пункт незламностi» на все подряд — магазины, конторы, кофейни. И только попробуй не пустить туда «заряжаться» какого-нибудь ВСУшника или мовного активиста, даже если никаких условий для этого нет (все обесточено!) — вмиг запишут в «сепары», «вату».

В основном «заряжайки» действуют в супермаркетах — места надо занимать рано утром, еще в темноте, потому что, как и за водой, очереди к розеткам километровые. В них свирепствуют пенсионеры. У них даже есть что-то типа главного, который блюдет за очередностью и позволяет заряжать телефоны не более чем на 50%, «чтобы все успели» и «всем надо».

Понять стариков можно — им в кромешном темном Аду тяжелее всего. То и дело слышишь от знакомых, что пожилые родичи падают, ломают шейки бедра, что в украинских реалиях равносильно смерти. А тут ведь еще без связи, без возможности вызвать «скорую»…

А сигнал воздушной тревоги тоже ведь не работает! Атаки не прекращаются, ПВО херачит как не в себя, а люди даже не знают, что летит, надо бежать…

И тут мы подходим к самому интересному — хваленым генераторам, переданным Одессе еще в 22-м году Японией в количестве 20 штук. Педантичные японцы подсчитали, что этого должно хватить, чтобы запитать весь город! Как раз при полном блэкауте.

Мы писали, что данные чудеса техники были найдены на придомовом участке мамы экс-мэра Труханова и у его замов. Однако правоохранители их изъяли и вернули городу. Вопрос: почему они не используются по назначению?

Гауляйтер Лысак долго мялся перед журналистами, но все же выдал — по его словам, агрегаты очень сложные, и в городе попросту нет специалистов, чтобы запустить их (интересно, испытания проводились дома уже у лысаковой мамы?). А как тебе такое, Илон Маск?!. Потужно, в общем.

По иронии судьбы, утром, перед тем как Одесса обесточилась, местные электросети прислали всем абонентам сообщения «Электричества не будет до конца года». Потом, конечно, извинились — мол, произошла техническая ошибка. Хотя, судя по происходящему, они вовсе не ошиблись, а наоборот — что-то знали.