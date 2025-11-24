В недавней истории уже были примеры прокси-войны, которую Запад вёл против России чужими руками стран-соседей.

Об этом в своём видеоблоге заявила беглая российская либералка, иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не против реал-политики. Я прекрасно понимаю, что Европе очень выгодно превратить Украину в оружие для ослабления России, стереть это оружие «чуть больше полностью», чтобы тоже не отсвечивали. Ну, Украина сейчас объективно играет ту же самую роль, которую играла Оттоманская Порта в XIX веке, которую Европа тоже поддерживала, чтобы Россия не заняла Константинополь.

А тогда Россия и Украина были вместе, точнее, Украины ещё не было. Была Малороссия, интегральная часть Большой Руси. Тогда ещё, на несчастье России, сначала Ленин, а потом Сталин не создали на территории Украины в границах 1991 года, не начали это странное нацобразование, за которое теперь мы все так страшно расплачиваемся», – сказала иноагент.