Страшная дата 22 июня: Не верьте вражеским мифам!

22.06.2021, Москва, Александр Ростовцев

22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская Германия без объявления войны вероломно вторглась в пределы СССР. Это нападение стало апофеозом агрессивных приготовлений гитлеровской Германии, которая благодаря попустительству и подстрекательству западных держав грубо нарушала элементарные нормы международного права, прибегала к грабежу, геноциду и чудовищным зверствам на оккупированных территориях.

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В соответствии с планом «Барбаросса» фашистское наступление началось на широком фронте несколькими группировками в различных направлениях. На севере дислоцировалась армия «Норвегия», в задачу которой входил захват Мурманска и Кандалакши. Из Восточной Пруссии в направлении Прибалтики и Ленинграда нанесла удар группа армии «Север». Самой мощной и многочисленной группировке армий «Центр» была поставлена задача разбить части Красной Армии в Белоруссии, овладеть Витебском, Смоленском и с ходу взять Москву. Группа армий «Юг» была сосредоточена на участке от Люблина до устья Дуная и вела наступление на Киев и Донбасс. В планах гитлеровцев значилось внезапное наступление по этим направлениям, уничтожение пограничных и военных частей двух западных оборонительных эшелонов РККА, прорыв оборонительных укреплений и выход в глубокий тыл с нанесением смертельного удара в самое сердце нашей страны: Москве, Ленинграду, Киеву и важнейшим промышленным центрам южных районов СССР.

Согласно первоначальному плану «Барбаросса», командование немецкой армии рассчитывало завершить войну за 6-8 недель, выйдя на огромную дугу протяжённостью в тысячи километров от Баренцева до Каспийского моря.

В наступление против Советского Союза были брошены 190 вражеских дивизий, около 5,5 млн. солдат, до 50 тыс. орудий и минометов, 4300 танков, почти 5 тыс. самолетов и около 200 боевых кораблей.

Им противостояли советские 56 дивизий + 2 бригады первого эшелона и 52 дивизии второго эшелона обороны, укомплектованные по штату мирного времени. Большинство частей и соединений находилось на этапе переформирования техникой и вооружениями и не могли на сражаться на равных с гитлеровскими армиями вторжения.

Немаловажно, что РККА только в 1938 году перестала быть милиционно-территориальным формированием, а до 22 июня 1941 года боевой опыт имели лишь части Ленинградского и Забайкальского военных округов.

Война началась в исключительно благоприятных для Германии условиях. Начиная с аншлюсса Австрии, Германия захватила почти всю Западную Европу, экономика которой работала на фашистов. Поэтому Германия получила без особых затрат мощную материально-техническую базу и человеческие ресурсы, намного превосходящие те, что имелись в распоряжении СССР.

Военную продукцию Германии поставляли 6500 крупнейших предприятий стран Западной Европы. На её военную машину трудилось более 3 млн. иностранных рабочих. В западноевропейских странах фашисты захватили горы трофейного военного имущества, грузовиков, железнодорожного подвижного состава.

Германия полностью мобилизовала свою армию, а также армии своих союзников. Большая часть немецкой армии была сосредоточена у границ Советского Союза. Помимо Гитлера, восточным границам нашей страны угрожала империалистическая Япония, что отвлекало силы трёх советских военных округов для обороны.

Одним из главных и излюбленных мифов Великой Отечественной войны, доживших до наших дней, является тезис, будто Сталин, заключив Пакт о ненападении с нацистской Германией, настолько верил Гитлеру, что не допускал даже намёка о возможном начале войны. На самом деле, в Кремле прекрасно осознавали, что война с Германией неизбежна. Надо отдать должное гитлеровским спецслужбам: им до самого нападения на СССР удалось сохранить в тайне план «Барбаросса», отчего советская разведка получала только косвенные данные.

Войну ждали не раньше лета 1942 года и старались не спровоцировать агрессию, памятуя начало Первой Мировой войны, когда Германия объявила войну Российской империи за начало мобилизации.

Все разговоры на тему «перебежчики предупреждали», «Зорге предупреждал» и прочие «Сталина неоднократно предупреждали» имеют ценность только с точки зрения сегодняшнего знания. Накануне войны, не имея железобетонного подтверждения, открытые военные приготовления могли обойтись самой дорогой ценой всей стране. Да и никто не мог дать гарантии, что перебежчики, Зорге и другие источники информации не используются втёмную гитлеровскими спецслужбами и их союзниками.

Тем не менее, меры были приняты. В 1940 году началась постепенное перемещение производственных мощностей из западных и южных областей СССР на восток. В том же году правительство ужесточило ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

Ещё один излюбленный миф, запущенный в оборот в конце 1980-х коллективом авторов под вывеской «Виктор Суворов», работающих под контролем британских спецслужб, является тезис, будто Гитлер был вынужден напасть на СССР первым, поскольку Сталин готовил «освободительный поход».

Серьёзных подтверждений этому вбросу, как водится, найдено не было, так что в ход пошли «открытые источники» в виде бодрой идеологической риторики «малой кровью, могучим ударом».

Благодаря усилиям многих добросовестных историков и любителей военной истории враньё «Виктора Суврова» разобрано по косточкам, так что заостряться на нём мы не будем, отдельными положениями «агрессивной довоенной политики СССР» активно пользуются сегодня политические круги центрально-восточноевропейских «обиженок».

Чтобы окончательно положить конец спекуляциям на эту тему, просто приведём небольшой, но очень показательный пример. Оказание СССР помощи от США и Великобритании в рамках «ленд-лиза». В документе, где приводятся условия оказания помощи, открытым текстом говорится, что на неё не могут рассчитывать государства-агрессоры. Уж если в Вашингтоне и Лондоне, несмотря на всю их нелюбовь к СССР, на деле признали, что наша страна не была зачинщиком и агрессивной стороной во Второй Мировой войне, то мнением каких-то «шпрот» и «младодемократий» можно смело пренебречь.

Не менее излюбленной темой, дожившей до наших дней, является миф о подавляющем превосходстве РККА в танках на момент начала войны. Арифметически это так. По данным Статистического сборника № 1 «Боевой и численный состав Вооруженных Сил СССР в период Великой Отечественной войны» (Воениздат, 1994 г.), на 1 июня 1941 года в Красной Армии числилось более 25 тыс. танков. В июне 1941 года было произведено еще 305 танков.

Грабли, однако, в том, что воюют не танки сами по себе, а соединения, а с соединениями в РККА накануне войны дело обстояло из рук вон плохо. Сформированные механизированные корпуса страдали от дефицита грузовиков, противотанковых и противовоздушных средств, да и подавляющее большинство танков в них были устаревшими, на грани выработки ресурса. Вдобавок ко всему, в 1940 году для старых типов танков промышленность прекратила выпускать запчасти, а новых танков – Т-34, КВ-1 и КВ-2 было произведено 1030 + 410 + 134 штуки соответственно. Причём половина из них находилась в военно-учебных заведениях, а многие танки – во внутренних округах.

Также не следует забывать, что в технике нуждалась не только армия, но и народное хозяйство. Что страна, несмотря на проведённую индустриализацию, коллективизацию и кадровую реформу, была по-прежнему бедной, и поправить ситуацию мог только длительный период мирного развития, которого не хотели давать наши враги.

Накануне войны РККА не имела опыта действий крупными танковыми соединениями, так что все старые танки, как и дивизии первого и второго эшелонов обороны героически выполнили свою задачу, сгорев в первые месяцы войны, выбивая у немцев живую силу и технику, изматывая и замедляя их продвижение на восток, позволив тем самым советскому командованию подтянуть резервы второго стратегического эшелона.

В последние три пятилетки возникла мода полной деидеологизации Великой Отечественной войны с замалчиванием ключевой роли ВКП(б) и лично Сталина в Победе. С различных трибун раздаются голоса, мол, «народ самоорганизовался и дал отпор агрессору», «комиссары только мешали» и прочая лживые пасквили. Дошло до того, что советские люди, оказывается, воевали не за нашу Советскую Родину, что было отражено на боевых знамёнах, а «за булочку, за трамвайчик». И уже ни в одном фильме-новоделе про войну мы не увидим простреленный партбилет и написанное перед атакой заявление: «Если погибну, прошу считать меня коммунистом».

Если политработники и в самом деле так сильно мешали воевать советским солдатам, то почему тогда накануне нападения на СССР Гитлер подписал людоедский приказ «О комиссарах», предписывавший не брать в плен коммунистов и политруков? Достаточно взглянуть на фронтовые донесения немецкого командования, в которых постоянно отмечается, что «большевики заставляют солдат сопротивляться фанатично».

Следует напомнить, что в борьбе за свободу и независимость нашей Родины погибло четыре миллиона коммунистов и вдвое больше людей вступило на фронте в ряды ВКП(б). Игнорировать этот факт – значит плюнуть в могилы наших предков. Моих дедов – уж точно.

Для лучшего понимания факта, насколько важна была идеологическая составляющая в боевых частях, предлагаю прочитать потрясающую автобиографическую повесть «Вне закона» военного разведчика Овидия Горчакова, в которой приводится пример командирского произвола и беззакония в отряде особого назначения военной разведки в глубоком немецком тылу при почти полном отсутствии партийного контроля.

В условиях войны первостепенное значение получил перевод экономики и всего жизненного уклада на военные рельсы. В конце июня был утвержден «Мобилизационный народнохозяйственный план на III квартал 1941 г.», а 16 августа «Военно-хозяйственный план на IV квартал 1941 и 1942 г.г. по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии».

Только за пять месяцев 1941 г. было перемещено свыше 1360 крупных военных предприятий и эвакуировано около 10 млн. человек. По признанию иностранных историков, эвакуацию промышленности во второй половине 1941-го и начале 1942 годов и ее размещение в глубоком тылу следует отнести к числу самых поразительных подвигов советского народа и правительства во время войны. Краматорский завод в эвакуации был пущен через 12 дней после прибытия на место, Запорожский – через 20. Уже к концу 1941 года Урал давал 62% чугуна и 50% стали от общего объёма по отрасли. По размаху и значению это равнялось крупнейшим битвам военного времени. Переход народного хозяйства на военные рельсы был завершен к середине 1942 года.

Отдельного упоминания заслуживает подвиг народного ополчения. Советских людей глубоко мирных профессий никто не гнал в окопы из-под палки. Военнообязанные могли не осаждать военкоматы, а спокойно дождаться, когда почтальон принесёт повестку. Но даже тем, кому получить повестку из военкомата не светило, стали проситься на фронт в самые тяжёлое для страны время.

Только Москва и Ленинград дали фронту 300 тысяч ополченцев в 1941 году. В дивизиях народного ополчения воевали люди разных возрастов и социальных слоёв: рабочие, служащие, преподаватели, учёные, деятели искусств.

Историк Алексей Исаев как-то рассказывал, что многого ожидал от изучения архивов ленинградского ополчения. По многочисленным слухам, ленинградцев на фронт бросали «с одной винтовкой на троих» как пушечное мясо. Каково же было изумление исследователя, когда ему открылось, что военное и политическое руководство города выгребло всё пригодное имущество из военных складов и даже музеев, вооружив идущих в бой людей. Ополченцы получали первое боевое крещение только после краткого курса подготовки. По утверждению Исаева, боеспособность и мотивация ленинградского ополчения и истребительных батальонов была очень высока, не уступая боеспособности и мотивации курсантов военных училищ.

Уже в первые дни войны Родина узнала своих новых Героев. Первыми Героями Советского Союза Великой Отечественной войны стали три лётчика из 158-го полка ПВО – младшие лейтенанты Степан Здоровцев, Пётр Харитонов, Михаил Жуков. Все они совершили воздушные тараны немецких бомбардировщиков.

Между тем враг упорно рвался к Москве, Ленинграду, Киеву, Одессе, Севастополю и другим важнейшим экономическим и транспортным центрам страны. Важное место в планах фашистской Германии занимал расчет на международную изоляцию СССР. Однако уже в первые дни войны начала складываться антигитлеровская коалиция. Уже 22 июня 1941 года правительство Великобритании заявило о поддержке СССР в борьбе с фашизмом, а 12 июля было подписано соглашение о совместных действиях против гитлеровской Германии.

2 августа 1941 года президент США Франклин Делано Рузвельт заявил об экономической поддержке Советского Союза. 29 сентября 1941 года в Москве собралась конференция представителей трех держав (СССР, США и Великобритании), на которой был разработан план англо-американской помощи в борьбе с врагом. Расчет Гитлера на международную изоляцию СССР провалился. 1 января 1942 года в Вашингтоне состоялся форум и было принято соглашение за подписями представителей 26 государств антигитлеровской коалиции об использовании ресурсов этих стран для борьбы против фашистской Германии и её сателлитов. Впрочем, одной рукой оказывая помощь СССР, союзники не спешили тратить усилия на разгром фашизма, стремясь ослабить воюющие стороны.

К октябрю немецко-фашистским захватчикам, несмотря на героическое сопротивление наших войск, удалось с трех сторон выйти к Москве, одновременно развернув наступление на Дону, в Крыму, под Ленинградом. Началась героическая оборона Севастополя, в которой участвовали не только жители и гарнизон города, но и выведенные морем из Одессы части Приморской армии, а также оборонявшие Крым войска и мирные жители, не желавшие оставаться под немцами.

После катастрофы под Киевом, казалось, что уже ничто не может задержать гитлеровские полчища на пути к Москве. Однако беспримерное сопротивление советских войск, саботаж в тылу и расстояния работали против оккупантов. Их силы постепенно иссякали, а мощь удара слабела.

Вместо ушедших на фронт мужчин к станкам пришли женщины и подростки. Несмотря на очень тяжелые бытовые условия советские люди, не щадя сил и здоровья, работали по полторы – две смены, спали у станков, чтобы восстановить промышленность и снабдить фронт всем необходимым. Широко развернулось Всесоюзное социалистическое соревнование, победители которого награждались переходящим Красным Знаменем Государственного Комитета Обороны. Это была не номинальная честь – быть награждённым отличительным знаком ведомства, возглавляемого лично Сталиным. Награждение шло в зачёт предприятию и его трудовому коллективу с сопутствующим материальным стимулированием и карьерным ростом.

Исключительно тяжелым было положение во временно оккупированных районах страны. Гитлеровцы и их прихвостни грабили города и села, грабили и убивали мирное население. На остановленные заводы и фабрики были назначены немецкие чиновники, надзирающие за работой. Лучшие земли отбирались под хозяйства для снабжения оккупантов. Во всех оккупированных деревнях, посёлках и городах за счет населения содержались немецкие гарнизоны.

Ведомство рейсминистра «оккупированных территорий» Розенберга наполнило занятые немцами районы СССР летучими группами, в задачи которых входил организованный грабёж и вывоз в Германию материальных и культурных ценностей нашей страны.

В этой обстановке огромную роль сыграла всенародная борьба советских людей в тылу врага, особенно партизанское и подпольное движение.

Тысячи советских людей ушли в партизанские отряды. Широко развернулась партизанская война на Украине, в Белоруссии и на Смоленщине, на Брянщине, в Подмосковье и в целом ряде других мест. В городах и селах, временно оккупированных врагом, действовали подпольные партийные и комсомольские организации. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 года «Об организации борьбы в тылу германских войск» было создано 3500 партизанских отрядов и групп, 32 подпольных обкома, 805 горкомов и райкомов партии, 5429 первичных партийных организаций, 10 областных, 210 межрайонных городских и 45 тыс. первичных комсомольских организаций.

Надо признать, однако, что действия народных мстителей в глубоком немецком тылу стали организованными и эффективными только с началом координации действий партизанских отрядов и подпольных групп с частями Красной Армии и НКВД по решению ЦК ВКП(б). 30 мая 1942 года при Ставке ВГК был создан Центральный штаб партизанского движения. Штабы по руководству партизанским движением были образованы в Белоруссии, на Украине и в других республиках и областях, оккупированных врагом.

Действия партизан и остаточных групп окруженцев, отчаявшихся пробиться на восток, в 1941 году стали настоящей трагедией. Сильные и многочисленные спецслужбы гитлеровцев (абвер, СД, тайная полевая полиция ГФП, фельджандармерия) организовали «ягдкоманды» из опытных охотников и проводников из коллаборационистов, уничтожавших небольшие отряды партизан и наносивших серьёзный урон относительно крупным соединениям. В Западной Белоруссии, например, фашисты разыскали и назначили в оккупационные органы управления бывших польских старост и осадников, хорошо знавших окрестные места и население, что продолжительное время не давало партизанскому движению закрепиться и развернуться в тех краях.

Исключение, пожалуй, составили действия партизан Подмосковья, организованных НКВД, совершивших ряд дерзких и результативных операций против оккупантов на начальном этапе битвы за Москву.

Ещё один миф: в первые месяцы войны в немецкий плен сдались миллионы красноармейцев. На самом деле, даже германские документы гласят о том, что бойцы и командиры Красной Армии сражались до последнего, не помышляя о сдаче в плен.

Малоизвестный факт. Приказом германского командования продвигающимся на восток частям вермахта предписывалось брать в плен всех представителей мужского пола от 16 до 60 лет. То есть, способных держать оружие в руках. Несмотря на явную преступность приказа – заранее считать гражданских людей военнопленными, немецкие войска рьяно выполняли распоряжение, отправляя мирных людей в лагеря, где большинство из них погибло от голода, антисанитарии и издевательств.

Второй раз немцы повторили это же преступление с защитниками Севастополя, объявив военнопленными не только солдат и матросов, но даже женщин и детей. Все попавшие в плен защитники города были этапированы в Симферополь под палящим июльским солнцем. Этот переход известен как «Марш смерти» и многие выжившие вспоминали о нём с ужасом и содроганием.

30 сентября 1941 года немецкое командование начинает первое, а в ноябре – второе генеральное наступление на Москву. Гитлеровцам удалось занять Клин, Яхрому, Наро-Фоминск, Истру и другие города Подмосковья. Советские войска вели героическую оборону столицы, показывая образцы мужества и героизма. Пример стойкости и солдатского долга в ожесточённых боях проявила 316-я стрелковая дивизия генерала Панфилова.

В тылу врага развернулось партизанское движение. Только под Москвой сражалось около 10 тыс. партизан.

5 и 6 декабря 1941 г. советские войска перешли в контрнаступление под Москвой. Одновременно развернулись наступательные операции на Западном, Калининском и Юго-Западном фронтах. Мощный порыв советских войск зимой 1941/42 года отбросил фашистов на некоторых участках на расстояние до 400 км от столицы и явился их первым крупным поражением во Второй Мировой войне.

Главный итог битвы за Москву состоял в том, что план молниеносной войны был сорван. Гитлеровская Германия вступала в новый этап войны на постепенное изматывание и истощение, к которому она оказалась совершенно не готова.

Впереди было ещё почти три с половиной года войны: летняя, 1942 года, катастрофа под Харьковом, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, сражение на Курской дуге и освободительный поход Красной Армии в логово зверя, завершившийся ослепительной Победой 9 мая 1945 года.