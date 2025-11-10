Так на кого работают ТЦК Украины? При всей абсурдности вопроса и очевидности ответа, всё гораздо сложнее. Долгое время было не понятно их подчинение и состав, для помощи ТЦК привлекается полиция, общественные организации и отдельные активисты националистических взглядов. При этом, изначально, работа ТЦК поставлена на коммерческую основу. Больше поймаешь – больше получишь.

Кроме того, к ТЦК прикомандированы и врачебные комиссии, определяющие пригодность насильно мобилизованных быстро и на месте. Отменяя своим решениями все прежде полученные диагнозы и ограничения. И даже защищённые законом категории населения, например, по возрасту, прекрасно подпадают под мобилизацию на «добровольной» основе по одной подписи, поставленной кем угодно.

Понятно, что структура с такими полномочиями давно погрязла в коррупции, и работает исключительно на себя. Более того, численность «людоловов» растёт на глазах в геометрической прогрессии.

Экономику вопроса все знают.

Захваченный патрулём ТЦК или нарядом полиции гражданин сразу попадает в алгоритм, выскочить из которого можно только при внесении крупной суммы денег. И сумма эта растёт в зависимости от того, насколько далеко пройден этот алгоритм. Если из буса можно выскочить тысяч за 5 долларов, а в случае полиции за 3, то в самом помещении ТЦК сумма возрастает до 8+.

При этом с каждым месяцем простой побег становится всё более не реальным предприятием. Конвоиров всё больше, они всё злее, а режим содержания мобилизованных всё строже. То есть, в большинстве случаев сам побег возможен только при внесении выкупа.

В учебной части, куда попадают бусифицированные, режим не менее строг, и выскочить оттуда можно тысяч за 15-20 долларов. К примеру, в обмен за квартиру. За отдельную сумму, тысяч в 5 тех же американских денег, военные могут доставить откупившегося на служебном транспорте обратно домой. Потому что без сопровождения он может быть вновь бусифицирован по дороге.

Также существует схема, по которой беглецу выписывают командировку на 5 дней. И он под видом командированного военнослужащего возвращается к месту жительства. После этого охота начинается заново.

Есть такие буксифицированные, которые бежали или откупались по три и более раз. Но однажды деньги, машины и недвижимость кончаются у всех. Не говоря о тех, у которых их сроду не было. И тогда, рано или поздно, человек попадает на фронт, где невозможно ни сдаться, ни отступить. Потому что в обоих случаях наступает смерть от СБС Украины. Сил Беспилотных Систем, так красочно разрекламированных на Западе.

Что бы как-то оценить финансовую сторону вопроса, надо понимать, что непосредственно на фронт попадает менее трети отловленных мобилизованных. А это значит, что две трети, так или иначе, вносят людоловам огромные деньги. И что самое интересное, за определённую сумму добыча может сама стать охотником. То есть, вступить в ряды ТЦК и ловить своих сородичей, постепенно возмещая собственные финансовые и моральные потери.

Таким образом, на Украине возникла самодостаточная, самоокупаемая структура, которая никогда не допустит прекращения войны. Потому что только в условиях войны и всеобщей мобилизации, она обеспечивает себя нескончаемыми финансовыми потоками. ТЦК, это паразит, раковая опухоль, пожирающая людей. При этом, ТЦК, это и есть Украинское Государство. Его каркас. Его несущая конструкция. Они не разделимы, они – одно целое.

И рухнуть естественным путём это всё может только тогда, когда население на Украине закончится. То есть, практически никогда. Изжить эту чуму можно только извне. Сделать это может только Россия. И от того, насколько быстро мы это сделаем, зависит, сколько трудоспособного населения останется в живых на наших освобождённых землях.