«Трамп насмехается над нами!» – во Франции возмущены лицемерием Вашингтона

Максим Столяров.  
05.09.2025 22:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 274
 
Президент США Дональд Трамп налаживает бизнес с Россией, тогда как от ЕС требует нести издержки.

Об этом заявила сотрудник Королевского Института Международных отношений Саманта де Бендерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это умопомрачительно! Трамп требует от Европы перестать покупать российскую нефть. Но стало известно, что американские нефтяные компании рассматривают возможность возвращения в Россию.

Трамп постоянно говорит, что хочет обсудить возможные деловые сделки между Россией и США. И в то же время он говорит европейцам перестать покупать российскую нефть!», – возмутилась она.

«И кроме того, посидев в лимузине с Путиным, Трамп сказал, что тарифы будут отменены. От откладывает нападение на Китай ещё на девяносто дней. Он ввёл пошлину против Индии, которая покупает российскую нефть, но Китай оставляем в покое.

Такое ощущение, что Трамп насмехается над нами, выставляя перед собственным лицемерием, требуя прекратить покупать российскую нефть», – добавила Бендерн.

