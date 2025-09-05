Президент США Дональд Трамп налаживает бизнес с Россией, тогда как от ЕС требует нести издержки.

Об этом заявила сотрудник Королевского Института Международных отношений Саманта де Бендерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Трамп постоянно говорит, что хочет обсудить возможные деловые сделки между Россией и США. И в то же время он говорит европейцам перестать покупать российскую нефть!», – возмутилась она.

«Это умопомрачительно! Трамп требует от Европы перестать покупать российскую нефть. Но стало известно, что американские нефтяные компании рассматривают возможность возвращения в Россию.

«И кроме того, посидев в лимузине с Путиным, Трамп сказал, что тарифы будут отменены. От откладывает нападение на Китай ещё на девяносто дней. Он ввёл пошлину против Индии, которая покупает российскую нефть, но Китай оставляем в покое.

Такое ощущение, что Трамп насмехается над нами, выставляя перед собственным лицемерием, требуя прекратить покупать российскую нефть», – добавила Бендерн.