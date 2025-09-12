Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп выставляет себя главным «миротворцем», хотя именно он мог давно остановить боевые действия, перекрыв Киеву «Старлинк» и спутниковые разведданные.

Об этом на канале «БелТА» заявил обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп использует европейцев как своих младших вассалов для того, чтобы решать свои проблемы… Трампу выгодно продолжение войны, как и любой администрации США. Трамп изображает из себя миротворца, забывая о том, что в своё первое президентство именно он начал поставки ПТРК «Джавелин» киевскому режиму. И всё продолжается. «Вооружайте киевский режим за свой счёт, я это приветствую, продолжайте войну своими руками. Я – миротворец, вы – поджигатели войны. Я не виноват, виноват Путин, Зеленский, все европейские страны, но только не я», – пояснил логику Онуфриенко.