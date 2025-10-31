Трамп смягчает риторику в адрес России – Fox News
Президент США в очередной раз сменил тон в адрес России – теперь он высказывается гораздо более мягче, чем обеспокоены в Европе.
Об этом пишет сайт американского телеканала Fox News, который считается лояльным Трампу.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Отмечается, что в последнее время президент США «стал менее заинтересованным в оказании помощи Киеву» или давлении на Россию.
Автор обращает внимание на анонсированный Трампом вывод американской бригады из Румынии. По его словам, «не очень большой», но в Еропе напуганы.
«Это будет приглашением для России усилить свои атаки на Украину, увеличить свое влияние в регионе», — сказал один из еврочиновников Fox News Digital.
Отмечается, что не стал Трамп во время встречи с Си Цзиньпином требовать от КНР отказа от российской нефти.
При этом в ЕС радуются новым санкциям Трампа против России.
«Санкции являются шагом, имеющим реальные последствия. Ожидается вывод европейских сил, но изменения кажутся незначительными. Остальное — это типичный маятник Трампа — один день он качается в одну сторону, другой — в другую», – считает европейский чиновник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: