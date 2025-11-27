Украине больше нечего предложить, поэтому США займут сторону России – нацист Прошинский
Ближе к окончанию конфликта США займут сторону России, потому что торговать с ней намного выгодней.
Об этом на канале «Испанский стыд» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сразу было понятно, что этот план больше в пользу России. А если так, то лично мне вообще все равно, кто его писал: в России или в Белом доме. Очевидно, что не хочет Белый дом окончательно разрывать свои отношения с Россией. Некоторые министры, сенаторы США хотят дальше работать с Россией, торговать, вести общие дела.
Поэтому очевидно, что США будут придерживаться своей игры. Они не за Украину, они не за Россию, они не за мир во всем мире, они за США. И они будут выбирать ту страну, которая предложит им больше в послевоенное время», – рассуждал Прошинский.
«А больше им может предложить, к нашему, к моему сожалению, конечно же, Россия, чем мы. Они такая же сырьевая страна, как и мы, только у нас сырьё – это агропромышленный комплекс, а у них немножко другое, что ценится гораздо больше и в гораздо больших объемах.
Поэтому, естественно, США будет играть ради себя в сторону России. Поэтому, где писался этот план, мне лично абсолютно всё равно. Они нам не союзники, они партнеры в данной ситуации. И партнерство может меняться. Сегодня мы партнеры, завтра мы не партнеры.
Мы живем в жестком мире, где каждый сильный будет использовать слабого. Мы экономически слабая страна с разбазаренными ресурсами», – жаловался нацист.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: