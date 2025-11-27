Ближе к окончанию конфликта США займут сторону России, потому что торговать с ней намного выгодней.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сразу было понятно, что этот план больше в пользу России. А если так, то лично мне вообще все равно, кто его писал: в России или в Белом доме. Очевидно, что не хочет Белый дом окончательно разрывать свои отношения с Россией. Некоторые министры, сенаторы США хотят дальше работать с Россией, торговать, вести общие дела. Поэтому очевидно, что США будут придерживаться своей игры. Они не за Украину, они не за Россию, они не за мир во всем мире, они за США. И они будут выбирать ту страну, которая предложит им больше в послевоенное время», – рассуждал Прошинский.