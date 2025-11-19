Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Растет число иностранцев, желающих подписать контракт с Минобороны РФ и участвовать в СВО.

Об этом в ходе конференции Crimea Global в Киеве заявил Дмитрий Усов – генерал ГУР МО Украины, занимающийся обменом пленных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда мы говорим о гражданах Индии, мы видим увеличение контрактов, когда говорим о гражданах Кении, мы также видим увеличение контрактов в 25-м году. И, к сожалению, есть граждане Малайзии, которые заключили контракт с Министерством обороны России», – заявил Усов.

Укро-генерал уверяет, что Россия при обменах запрашивает бойцов из Северной Кореи.