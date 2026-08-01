По Европе прилетел «колониальный бумеранг»

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ЧП в испанском анклаве Сеута с прорывом тысяч африканских мигрантов – это «колониальный бумеранг», который будет всё больнее бить по Европе.

Об этом в колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

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Тысячи африканских мигрантов штурмуют границу испанского анклава Сеута в Марокко. Ломают заборы, переплывают по морю на надувных кругах, прорываются сквозь кордоны. Только за сутки в город хлынули десятки тысяч и по официальным данным, погибли по меньшей мере 57 человек.

Мадрид в панике мобилизовал армию. Итальянский премьер Джорджа Мелони пригрозила приостановить членство Испании в Шенгене. А Илон Маск выложил в X фрагмент из фильма «Мировая война Z» с подписью: «Сеута, 2026». 1 августа Италия официально приостановила Шенгенское соглашение с Испанией, введя пограничный контроль на морских и воздушных направлениях сроком на один месяц. Франция разместила силы быстрого реагирования на границе с Испанией. Финляндия заявила, что Испания «полностью провалила защиту внешней границы Шенгена».

Знаете, что здесь самое циничное? Большинство европейцев даже не представляют, где находится эта Сеута. А она – в Африке. Испанский анклав на марокканском побережье – живое напоминание о том, что Европа когда-то сидела на Африке верхом на шее. Сеута – гвоздь Европы, вбитый по живому в африканское тело 600 лет назад. И теперь это тело начинает содрогаться.

Европа десятилетиями выстраивала защитный вал от «нежелательных» мигрантов. Заборы, дроны, соглашения с диктатурами – всё ради того, чтобы Африка оставалась за горизонтом. Африка ответила. Она просто пришла. Не две тысячи, не пять – почти шестьдесят тысяч человек за сутки. Семь тысяч из них – дети. Это больше половины населения Сеуты (83 тысячи человек). И это крупнейший миграционный кризис на марокканской границе в XXI веке – в шесть раз масштабнее событий 2021 года. Тысячи людей, для которых Европа – не абстрактная ценность, а конкретный забор, который можно сломать.

Маск видит зомби-апокалипсис. Брюссель – миграционный кризис. Мелони – угрозу границам. Но никто не хочет признать очевидное: Европа пожинает плоды того, что сама посеяла. Колониальные империи, веками грабившие Африку, теперь видят, как бывшие «колонии» возвращаются домой.

Непосредственным толчком стало решение Верховного суда Испании – мигрантов, перехваченных в море, нельзя немедленно высылать. Марокко, по данным западной разведки, сознательно способствовало наплыву. Санчес обвинил криминальные сети, распространявшие слухи. Европа в панике закрывается – от самой себя.

И вот итог этой вакханалии: почти 48 тысяч уже вернулись обратно в Марокко. Самостоятельно. Потому что в «европейском раю» не оказалось ни еды, ни крова. Их выгоняла испанская армия. Они поняли: Европа не ждёт их с распростёртыми объятиями. Европа их боится. И правильно делает.

Но это только начало. Климат продолжит нагреваться. Африка – расти демографически. Европа – стареть и закрываться. Но стены, которые вы строите, не остановят тех, кто не хочет умирать у вашего порога. Они лишь сделают прорыв более кровавым.

Сеута – не ошибка. Это символ того, что любую империю когда-нибудь настигает её прошлое.