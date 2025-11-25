Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президенту Сербии Александру Вучичу пора определиться и занять сторону Запада в противостоянии с Россией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире финансируемого Польшей и Великобританий псевдобелорусского канала «Белсат» заявил бывший спикер НАТО, член группы советников командования сил специальных операций альянса британец Джейми Ши.

Он прокомментировал не так давно прозвучавшее заявление Вучича, считающего, что война между Россией и Европой становится все более вероятной.

«Это не очень оригинальное замечание в том смысле, что многие представители шведской разведки, европейские политики, многие немецкие генералы уже говорили абсолютно то же самое. Это пессимистическое настроение, которое у нас есть в Европе. Он не первый, кто это сказал», – заявил экс-спикер НАТО.

При этом он задал Вучичу вопрос, вопрос, что же он делает, чтобы избежать эту войну.