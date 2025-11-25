В Британии потирают руки: «Отдаем должное Сербии – тайно поставляет оружие Украине»
Президенту Сербии Александру Вучичу пора определиться и занять сторону Запада в противостоянии с Россией.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире финансируемого Польшей и Великобританий псевдобелорусского канала «Белсат» заявил бывший спикер НАТО, член группы советников командования сил специальных операций альянса британец Джейми Ши.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он прокомментировал не так давно прозвучавшее заявление Вучича, считающего, что война между Россией и Европой становится все более вероятной.
«Это не очень оригинальное замечание в том смысле, что многие представители шведской разведки, европейские политики, многие немецкие генералы уже говорили абсолютно то же самое. Это пессимистическое настроение, которое у нас есть в Европе. Он не первый, кто это сказал», – заявил экс-спикер НАТО.
При этом он задал Вучичу вопрос, вопрос, что же он делает, чтобы избежать эту войну.
«Легко говорить о проблемах, но люди, которые получают Нобелевскую премию – это те, кто приходит с решениями. И нам нужно, чтобы люди не просто нас предупреждали. Спасибо большое, но я бы хотел знать, что вы делаете в конкретных ситуациях. Снижайте свою зависимость от России, прекращаете поставки оружия из России. Сейчас этого много. Помогайте Украине больше. Я отдаю должное Сербии. Они тихо поставляют оружие и Украине. Но если война придёт, последнее место, где вы захотите оказаться – это сидеть на заборе. Так что, я думаю, пора выбирать сторону», – потребовал Ши.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: