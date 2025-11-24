Многие украинские граждане переходят на русский язык, потому что он остался последним средством протеста нацистской диктатуре.

Об этом на канале «Живой гвоздь» заявил украинский философ Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Здесь в чате пишут: никто не заставит нас терпеть русский язык, после этой бойни», – попросила прокомментировать ведущая.

«Я никогда не позволяю себе в таком контексте говорить «мы». Я бы скорректировал это конкретными фактами, которые высказала наш языковой омбудсмен и ещё ряд чиновников высшего звена.

Они публиковали свои апокалиптические отчёты о том, как страшно повысился процент употребления русского языка в украинских школах и обществе. И это при таком давлении на русский язык.

Для многих русский язык стал языком сопротивления, охранения своей идентичности – они русскоязычные украинцы. И когда ваш гость говорит «мы не потерпим» – пусть почитает украинских политиков и чиновников, которые бьют тревогу, что несмотря на запреты говорить по-русски даже на переменах, всё равно не слушают.

И сейчас это стало зашкаливать. Русский язык усилился на Украине без всех вмешательств Кремля. Это позиция части украинского общества. И когда кто-то говорит: «Мы не потерпим», между строк читается: «Мы будем дальше эскалировать ситуацию, и своего согражданина, который в моём присутствии заговорит по-русски, буду снимать на камеру, оскорблять, жаловался, чтобы он получил штраф, неприятности на работе, и публично извинялся»», – отметил он.