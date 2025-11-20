В Крыму военачальник пойдёт под суд за приёмку неотремонтированного корабля Черноморского флота

Анатолий Лапин.  
20.11.2025 11:35
  (Мск) , Севастополь
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Крым, Россия


До 12 лет лишения свободы грозит начальнику 960 военного представительства Минобороны РФ, который получил крупную взятку за приемку некачественно отремонтированного корабля Черноморского флота.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в ФСБ.

«Отсутствие со стороны начальника военного представительства контроля качества работ и применяемых материалов повлекло причинение материального ущерба государству на сумму более 8 млн рублей», – говорится в сообщении.

