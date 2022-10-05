В США назвали точную дату «возвращения Крыма Украине»

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Новости Украины

Украина отбросит Россию к довоенным границам в конце 2022 года и вернет себе Крым в 2023 году.

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В этом уверен бывший американский генерал, бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес на ежегодном Варшавском форуме по безопасности.

«Победу праздновать рано, но я убежден, что до конца года украинцы оттеснят россиян к рубежу 23 февраля накануне войны, а к концу следующего лета захватят Крым», – заявил генерал польскому новостному каналу TVN24 BiS.

«Украина достигла такой динамики, которая уже необратима. Мы знаем из истории, что война – это испытание воли и логистики. Понятно, что у украинских солдат больше мотивации, чем у российских», – уверяет Ходжес, имея в виду украинские успехи.

«Путин делает все, чтобы разрушить единство Запада, но этого не произойдет», – считает американский генерал.

«Кремль захочет затянуть конфликт и рассчитывает на то, что мы – США, Великобритания, Польша, Германия потеряем интерес и больше не будем поддерживать Украину. Но этого не произойдет», – добавил генерал.

Двухдневный форум в польской столице собрал ведущих политиков и представителей оборонной промышленности из ЕС и США.