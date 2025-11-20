«Всё сходится в одну чёрную точку для Зеленского»: Украина теряет своего ключевого лоббиста в США

Олег Кравцов.  
20.11.2025 09:38
  (Мск) , Москва
Просмотров: 85
 
Дзен, Колониальная демократия, Коррупция, Политика, США, Украина


Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил своим коллегам, что планирует покинуть администрацию в январе. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом пишет «Рейтер», ссылаясь на свои источники.

«Этот уход будет означать потерю ключевого сторонника Украины в администрации Трампа. Специальный посланник президента — это временная должность, и теоретически такие посланники должны быть утверждены сенатом, чтобы оставаться на своих должностях более 360 дней. Келлог дал понять, что январь станет естественной точкой отсчета, учитывая действующее законодательство», рассказали собеседники агентства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил своим коллегам, что планирует покинуть администрацию...

Агентство не смогло выяснить, «кто заменит Келлогга, если таковой вообще будет».  США пока даже не назначили посла в Киев – там работает дипломат в статусе временного поверенного.

Российский политолог-американист Дмитрий Евстафьев считает, что Келлог был тесно связан с главой Зе-офиса Андреем Ермаком, и грядущая отставка имеет отношение к коррупционному скандалу вокруг денег для бюджета Украины:

«Первая жертва коррупционного скандала. Но только скандала не в Киеве. В Вашингтоне. И жертва очень неслучайная. Далеко ниточки тянутся».

Российский сенатор Алексей Пушков воодушевлен:

«Отступления на фронтах, все более сложная финансовая ситуация, коррупционный скандал, сильно подорвавший репутацию Зеленского, отказ Трампа передать Киеву «Томагавки», а теперь и уход Келлога, лоббиста Украины в Белом доме – все это сходится единовременно в одну «черную точку» для Зеленского. И это ноябрем не закончится. Все больше сигналов, что время не просто не на стороне Киева – время все сильнее разворачивается против него».

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить