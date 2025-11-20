«Всё сходится в одну чёрную точку для Зеленского»: Украина теряет своего ключевого лоббиста в США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил своим коллегам, что планирует покинуть администрацию в январе. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом пишет «Рейтер», ссылаясь на свои источники.

«Этот уход будет означать потерю ключевого сторонника Украины в администрации Трампа. Специальный посланник президента — это временная должность, и теоретически такие посланники должны быть утверждены сенатом, чтобы оставаться на своих должностях более 360 дней. Келлог дал понять, что январь станет естественной точкой отсчета, учитывая действующее законодательство», рассказали собеседники агентства.

Агентство не смогло выяснить, «кто заменит Келлогга, если таковой вообще будет». США пока даже не назначили посла в Киев – там работает дипломат в статусе временного поверенного.

Российский политолог-американист Дмитрий Евстафьев считает, что Келлог был тесно связан с главой Зе-офиса Андреем Ермаком, и грядущая отставка имеет отношение к коррупционному скандалу вокруг денег для бюджета Украины:

«Первая жертва коррупционного скандала. Но только скандала не в Киеве. В Вашингтоне. И жертва очень неслучайная. Далеко ниточки тянутся».

