Стало известно, что во Франции арестовали волонтёра Анну Новикову, возглавляющую французскую гуманитарную ассоциацию SOS Donbass.

Ранее Le Parisien со ссылкой на собственные источники сообщил, что гражданка РФ и гражданин Франции были задержаны 17 ноября. Им грозит до 15 лет лишения свободы и штрафы.

О подоплеке этого незаконного и подлого акта пишет Алексей Муратов, руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика», руководитель исполкома Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия».

По версии следствия, арестованные участники SOS Donbass якобы занимались шпионажем под прикрытием гуманитарной деятельности. Однако на деле «преступление» заключалось в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса и в расклеивании плакатов «Россия мне не враг».

Ассоциация также регулярно проводит во Франции акции солидарности с жителями Донбасса и акции против отправки оружия на Украину в разных коммунах Франции с 2022 года. Последняя акция была проведена 17 февраля и была посвящена памяти погибших в ходе конфликта детей.

Впервые с французской полицией Анна имела дело в начале 2021 года, когда на гуманитарную организацию пожаловался украинский беженец. Её допросили, и на этом дело закончилось. Однако когда Анна готовилась отправить на Донбасс ещё один гумконвой, её арестовали в Париже и поместили в тюрьму Флёри-Мерожис, которая переполнена на 180% и славится отвратительными условиями гигиены. Обращение с заключёнными в самой большой тюрьме Европы часто называют бесчеловечным и унижающим достоинство человека.

К слову, Международное гуманитарное право прямо гарантирует право на оказание беспристрастной гуманитарной помощи гражданским лицам в зонах вооружённых конфликтов. Однако стоит полагать, что во Франции такое право касается только граждан, проживающих в «правильных» зонах конфликта. Вероятно, для французских властей жители Донбасса давно стали чем-то вроде людей низшего сорта.

В общем, пока евродепутаты скребут в закромах и спешно собирают оружие для Украины, которое потом будет стрелять по жителям Донбасса, простые европейцы в более чем восьми странах ЕС через организацию SOS Donbass собирают для этих же жителей гуманитарную помощь. Это всё, что нужно знать о различиях между европейцами и их властями: одни спасают, другие убивают. Ведь простые европейцы сочувствуют и охотно принимают иную информацию о войне на Украине. Они не верят своим СМИ и не поддерживают собственные власти в этом вопросе.

Впрочем, нет ничего удивительного. В Евросоюзе давно нет национальных лидеров. Есть только западные марионетки, намеренно воспитанные как проамериканские политики и ориентированные на интересы транснациональных корпораций. Им совершенно не интересно мнение граждан на происходящее на Украине и в Донбассе. Главное, чтобы их политика отвечала интересам капитала, сосредоточенного в руках транснациональных корпораций BlackRock, Vanguard и State Street, которые владеют Украиной и направляют её против России.

Вот чем неудобна арестованная Анна Новикова. Она мешает войне, которая выгодна западному капиталу. Она показывает европейцам правду о войне и настраивает граждан ЕС против бесчеловечных действий собственных властей, которые, по факту, должны быть осуждены на трибунале и названы военными преступниками.