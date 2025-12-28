«Забирайте Одессу, только Киев не трогайте»: ситуация для Украины ухудшается

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже если США передадут Украине ракеты «Томагавк», которыми начнут бить по Кремлю, это не улучшит, а только ухудшит ситуацию для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с журналистом-иноагентом Александром Наумовым заявил политолог-международник, американист Алексей Наумов.

Он предложил рассмотреть гипотетическую ситуацию, что в канун нового года Дональд Трамп выходит с украинским флагом и заявляет, что приложит все усилия для победы Киева.

«Томагавки» бьют по российским силам. Они что, бегут, сдаются, Путин капитулирует и декларирует перемирие? Вряд ли. Предположим, ракета прилетает по Кремлю. Какой будет реакция Владимира Путина, как он себя поведет? Вы знаете этого человека давно. Он будет эскалировать в ответ. Он считает этот конфликт экзистенциальным, конфликтом жизни и смерти», – сказал эксперт.

По его убеждению, в этой ситуации Путин не остановится ни перед мобилизацией, ни перед полным переводом экономики на военные рельсы, а потому позитивный сценарий для Украины даже не просматривается.