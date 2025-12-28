«Забирайте Одессу, только Киев не трогайте»: ситуация для Украины ухудшается

Игорь Шкапа.  
28.12.2025 00:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1272
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Даже если США передадут Украине ракеты «Томагавк», которыми начнут бить по Кремлю, это не улучшит, а только ухудшит ситуацию для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с журналистом-иноагентом Александром Наумовым заявил политолог-международник, американист Алексей Наумов.

Он предложил рассмотреть гипотетическую ситуацию, что в канун нового года Дональд Трамп выходит с украинским флагом и заявляет, что приложит все усилия для победы Киева.

«Томагавки» бьют по российским силам. Они что, бегут, сдаются, Путин капитулирует и декларирует перемирие? Вряд ли. Предположим, ракета прилетает по Кремлю. Какой будет реакция Владимира Путина, как он себя поведет? Вы знаете этого человека давно. Он будет эскалировать в ответ. Он считает этот конфликт экзистенциальным, конфликтом жизни и смерти», – сказал эксперт.

По его убеждению, в этой ситуации Путин не остановится ни перед мобилизацией, ни перед полным переводом экономики на военные рельсы, а потому позитивный сценарий для Украины даже не просматривается.

«С каждым разом, с каждым месяцем ситуация для Украины на переговорах становится тяжелее. В рамках этой логики мы можем прийти к тому, что уже в рамках полугода Владимир Зеленский скажет: «Знаете, да, передача Одессы России – справедливый сценарий, но не больше, давайте не будем Киев России передавать». Постройте логическую цепочку, не мыслите идеологией. Мыслите цинично. Мир – циничный, плохой и довольно жестокий», – посоветовал украинцам Наумов.

Метки: , , ,

