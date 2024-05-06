Западные кредиторы решили затянуть долговую удавку на шее Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

The Wall Street Journal узнала о планах группы частных иностранных кредиторов Украины оказать давление на киевское правительство, чтобы оно снова начала выплачивать проценты по госдолгу уже в 2025 году.

Издание напоминает, что после начала войны иностранные держатели облигаций разрешили Украине приостановить выплаты по госдолгу на два года, но теперь намерены добиваться их возобновления, из-за чего стране может грозить дефолт.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Речь идет о группе кредиторов, владеющей примерно пятой частью непогашенных еврооблигаций Украины на $20 млрд. Сюда входят такие корпорации, как BlackRock и Pimco, уже сформировавшие комитет и нанявшие юристов для переговоров с правительством в Киеве по вопросу выплат.

Кредиторы хотят, чтобы Украина, получившая от США помощь на $60 млрд, заключила с ними сделку, возобновив выплаты в обмен на прощение значительной части непогашенного госдолга.

WSJ отмечает, что Украина собирается начать переговоры с кредиторами в этом месяце. Советники киевского правительства хотят привлечь к этому процессу власти США и других стран. И вот тут намечается линия серьезного конфликта интересов. Дело в том, что эти страны согласились предоставить Украине каникулы по своим кредитам примерно на $4 млрд до 2027 года и недовольны из-за того, что держателям частных облигаций могут начать погашать долги раньше них.

«Вашингтон и его союзники обеспокоены тем, что выделенные Украине деньги достанутся держателям облигаций, если Украина возобновит обслуживание долг», – говорится в публикации.

Однако, если сделку с частными кредиторами не заключат, есть риск , что Украина может объявить дефолт после того, как в августе закончатся каникулы по обслуживанию госдолга, что плохо повлияет на ее репутацию у инвесторов и затруднит получение других займов, резюмирует WSJ.

Памятуя предыдущую кредитную историю Украины можно предположить, что до дефолта дело все же не доведут, однако в ближайший квартал украинский Минфин и Нацбанк будут вертеться ужами на сковородке. Но кто сказал, что будет легко?