Бющими по России беспилотниками управляют из Польши, – участник СВО

Анатолий Лапин.  
29.12.2025 10:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1457
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Польша, Спецоперация


Беспилотники, которыми ВСУ наносят удары по российским позициям, часто управляются людьми, которые находятся не  на территории Украины.

Об этом в эфире видеоблога «Центральный канал» заявил ветеран СВО с позывным «Лом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Приезжает «бусик», два техника вытаскивают «Бабу Ягу». Мы по трассировке знаем, что трафик идёт в Польшу. То есть, оператор находится в Польше со «Старлинком». Два техника вытащили «Бабу Ягу», завели и уехали, все, и он погнал работать», – завил «Лом».

Российский волонтер Алексей Живов указал, что дальнее дистанционное управление беспилотниками впервые было применено российскими специалистами:

«Эту технологию мы показали в 24-м году, применив на Часов Яре дрон, управляемый из Москва-Сити».

