Украинское командование без всяких сомнений жертвует жизнями сотен и тысяч ВСУшников, чтобы медийно отчитаться об очередном «флаговтыке».

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для стабилизации на фронте?», – спросила ведущая.

«Поменять главнокомандующего. Потому что этот главнокомандующий относится к людям так, как мы не можем себе позволить по этическим соображениям, потому что мы другая страна. Мы воюем с Россией не потому, что они русские, а мы украинцы. Бывает наоборот: на той стороне могут быть этнические украинцы, а на этой могут быть и русские этнические. Потому что мы страна свободная, и мы не хотим в ту этику попасть, жить в государстве такого типа, как устроил Путин», – накидывал ВСУшник между делом пропагандистские штампы.

«А вот генералы у нас соответствуют той этике, где жизнь солдата – это пыль. Похныкать перед камерой о том, что они ценят жизни, они, конечно, могут, но потом мы видим результат их работы. В частности, в Мирнограде и в Покровске», – сказал Бекренев.