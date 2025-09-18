Дождались! Россия начала выбивать железнодорожную инфраструктуру Украины

Цели российских ударов последних дней говорят о том, что начала целенаправленно уничтожаться украинская железнодорожная инфраструктура.

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В минувшую ночь снова били по железнодорожной инфраструктуре. Я помню, мы говорили: почему мы не бьем по депо локомотивным, почему мы не бьем по тягловым станциям? Ну вот, мы дождались и начали бить, причем, кстати, на прошлой неделе на такие удары уже жаловался глава Укрзализницы.

Говорил, что выбиваются ключевые станции, практически по всей стране бьют по узлам, – комплексные атаки, когда под удар попадают подстанции энергетические, локомотивные депо и вокзалы – бьют так, чтобы железнодорожный узел был полностью разрушен.

В доказательство этих слов, спустя неделю, мы начинаем бить по тем узлам, про которые он не говорил. Это, например, Кировоградская область, в Черкасской области удар был тоже по энергетическому железнодорожному узлу, там обесточены были десятки населённых пунктов, ну и, помимо этого, естественно, инфраструктура…

То есть мы видим, что мы не просто бьем по всему подряд, а по тем, которые сейчас нам объективно надо выводить строя, чтобы штурмовикам проще давалось продвижение на этих участках фронта», – заявил Коц.