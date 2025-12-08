«Вторжений стало больше!» – начштаба ВМС Великобритании жалуется на русские подлодки
Несмотря на СВО, Россия вкладывает миллиарды долларов в развитие своего флота, в особенности Северного. Это приводит к тому, что Великобритания теряет преимущество на море.
Об этом, выступая перед журналистами, заявил первый морской лорд и начальник штаба Королевского флота Великобритании Гвин Дженкинс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они продолжают вкладывать миллиарды в свои морские возможности, особенно в свой Северный флот. За последние два года количество вторжений России в наши воды увеличилось на 30%. Это наиболее заметно по присутствию их шпионских кораблей, таких как «Янтарь».
Но я могу сказать вам сегодня, что «Янтарь» — это лишь то, что вы видите на публике. И это не то, что меня больше всего беспокоит. Меня больше всего беспокоит то, что происходит под водой.
Я также могу сказать вам сегодня, что преимущества, которым мы пользовались в Атлантике после окончания Холодной войны, Второй мировой войны, находятся под угрозой. Мы держимся, но не слишком уверенно. Нет места для самоуспокоенности.
Наши потенциальные противники вкладывают миллиарды. Мы должны действовать, иначе мы потеряем это преимущество», – заявил Дженкинс.
