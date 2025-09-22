Генерал ВСУ устал считать по ночам «эффективные прилёты» по украинской оборонке

Российские удары по Киеву, несмотря на бравурные заявления официоза, весьма эффективны.

Об этом в эфире «Новости live» заявил экс-командующий ССО ВСУ, бывший замсекретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий не согласился с его критикой украинской ПВО, рассказав о дешевых дронах-перехватчиках.

«Это вы мне сейчас рассказываете? – возмутился генерал. – Вы, наверное, не в Киеве живете, да? И у вас над головой всегда тихо, спокойно, да?».

Ведущий заметил, что живет возле столичного аэропорта Жуляны, где постоянно звучат взрывы. Генерал же заявил, что живет в районе Лукьяновки, где находится оборонный завод «Артем», по которому регулярно прилетает. Хозяин эфира, пытаясь доказать эффективность дронов-перехватчиков, порадовался, что «мы еще живы».

«Это не работа нашего ПВО, а как раз просто везение. Для того, чтобы понять: вы же знаете, какой завод находится на Лукьяновке. А я четко считаю, когда за ночь сколько и куда прилетает. Я все это вижу.

Да, я жив, но те объекты, которые уничтожаются, и дальше продолжают уничтожаться. То есть противовоздушная оборона у нас есть, но она еще недостаточно обеспечена со стороны государства оружием, в том числе и дронами-перехватчиками, о которых вы говорите. А огромное количество объектов, которые сгорели, разного значения. Это вы мне будете рассказывать о дроне-перехватчике», – возмущается Кривонос.