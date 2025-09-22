Генерал ВСУ устал считать по ночам «эффективные прилёты» по украинской оборонке

Игорь Шкапа.  
22.09.2025 16:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 669
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские удары по Киеву, несмотря на бравурные заявления официоза, весьма эффективны.

Об этом в эфире «Новости live» заявил экс-командующий ССО ВСУ, бывший замсекретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские удары по Киеву, несмотря на бравурные заявления официоза, весьма эффективны. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий не согласился с его критикой украинской ПВО, рассказав о дешевых дронах-перехватчиках.

«Это вы мне сейчас рассказываете? – возмутился генерал. – Вы, наверное, не в Киеве живете, да? И у вас над головой всегда тихо, спокойно, да?».

Ведущий заметил, что живет возле столичного аэропорта Жуляны, где постоянно звучат взрывы. Генерал же заявил, что живет в районе Лукьяновки, где находится оборонный завод «Артем», по которому регулярно прилетает. Хозяин эфира, пытаясь доказать эффективность дронов-перехватчиков, порадовался, что «мы еще живы».

«Это не работа нашего ПВО, а как раз просто везение. Для того, чтобы понять: вы же знаете, какой завод находится на Лукьяновке. А я четко считаю, когда за ночь сколько и куда прилетает. Я все это вижу.

Да, я жив, но те объекты, которые уничтожаются, и дальше продолжают уничтожаться. То есть противовоздушная оборона у нас есть, но она еще недостаточно обеспечена со стороны государства оружием, в том числе и дронами-перехватчиками, о которых вы говорите. А огромное количество объектов, которые сгорели, разного значения. Это вы мне будете рассказывать о дроне-перехватчике», – возмущается Кривонос.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить