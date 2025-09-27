Иудушка Казарин-младший в шоке от попадающего в ВСУ контингента

Игорь Шкапа.  
27.09.2025 22:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 250
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Мобилизация, Украина


Огромное число людей, которых призвали в ВСУ, сразу попадают в больницу и больше в боевую часть не возвращаются.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший крымчанин, журналист Павел Казарин, ныне воюющий с Россией в составе ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гость эфира говорит, что сегодня мобилизацией на Украине занимается лишь один из отделов сухопутных войск, а все остальные, в том числе и органы власти, дистанцировались от этого процесса, поскольку для них это токсичная тема, которая отображается на рейтингах.

«Такое ощущение, что в офисе президента или партийных офисах оппозиции живут с ощущением, что через три – четыре месяца у нас наверняка будут выборы, так что давайте к ним готовиться», – говорит Казарин.

По его словам, это приводит к тому, что в итоге в армию мобилизуют недостаточно, причем очень часто людей, которые не в состоянии проходить службу по медицинским показаниям, сразу попадают в больницу и «ты их не видишь полгода-год».

«Потом возвращаются, уже имеют статус ограниченно пригодного, провели себе кучу операций за счет государства и переводятся с боевой части куда-то в тыл. Или это история о том, что просто люди, которых патрульная полиция где-то нашла и привезла в ТЦК. Им трудно доверить управление, например, дроном за несколько миллионов гривен из-за нехватки опыта или из-за того, что они всю жизнь занимались какой-то очень неквалифицированной работой», – жалуется предатель Крыма.

