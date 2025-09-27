Израильский офицер подстрекает Украину: Ваши ресурсы не исчерпаны. На улицах полно мужчин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине хватает тех, кого можно отправлять на войну с Россией.

Об этом в эфире видеоблога «Третья мировая» заявил офицер армии Израиля в отставке Игаль Левин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Человеческие ресурсы в Украине не исчерпаны даже близко. Есть проблема, как этот ресурс задействовать, как его мобилизовать, в конечном итоге, как его потом использовать», – сказал израильтянин.

Он считает, что Украине можно даже не поднимать тему мобилизации женщин.