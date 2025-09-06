ВС РФ успешно продвигаются на Донбассе, перебивая украинским нацистам логистику.

Об этом в интервью «Kyiv Independent» заявил находящийся в Краматорске комбат нацистской бригады «Азов» [запрещена в РФ] Алексей «Лео», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У врага получилось продвинуться на некоторых рубежах, особенно в Торецке. Он занял господствующие высоты, использует многоэтажки для своих дронов и давит на наши позиции. Есть проблемы с логистикой, потому что враг проводит дистанционное минирование дорог. Таким образом, мы не можем, когда нам захочется, использовать технику для подвоза личного состава, боеприпасов и других нужд на передовые позиции. Поэтому, всё-таки, приходится нам иногда отступать немного назад, занимать другие укрытия и рубежи.

Всё это логично, потому что фронт всё равно продвигается. А во-вторых, разрабатываются новые виды дронов, уже на «оптике» противник может залетать на 30 км. А если посмотреть по карте, то к ближайшим позициям русских от Константиновки намного меньше 30 км. Но мы понимали, что рано или поздно так и будет. Противодействовать дронам на оптоволокне, в принципе, никак не можем», – сказал «Лео».