«Молдаван готовят к войне» – экс-президент Молдовы

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Чтобы «хорошие времена» [предвыборный лозунг партии «Действие и солидарность» в 2020-2021 гг. – прим.] в Молдове стали ещё «лучше», мужчин начали вызывать в территориальные военные центры.

Об этом в своём телеграм-канале заявил экс-президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он приложил документ, в котором жителя города Штефан-Водэ обязуют явиться в военкомат, чтобы его зачислили в резервисты. В акте также говорится о том, что мужчина без всяких оснований игнорировал рекомендации к явке в военный центр «для прояснения ситуации с военной обязанностью и зачисления в резервные войска».

«Что задумали Майя Санду и ее внешние кураторы — известно только им. Но народ в районах уже говорит, что готовятся к войне. В случае вооруженного конфликта на Днестре у некоторых представителей власти всегда будет в распоряжении самолет по направлению на Запад. А вот молдаване останутся дома, со своими проблемами и своей болью», – написал Игорь Додон.

В министерстве обороны Молдовы поспешили прокомментировать данный документ.

«Относительно документа, который появился в онлайн-пространстве, сообщаем, что это обычный процесс обновления данных посредством уведомлений, рассылаемых мужчинам, состоящим на военном учете и проживающим в Штефан-Водском районе, которым исполнилось 27 лет. Отметим, что это плановая акция и проводится ежегодно в соответствии с положениями законодательства. Обращаем внимание, что этот вопрос не должен быть политизирован», – успокаивают в ведомстве.

Странно, однако, что подобные документы совсем недавно не были никакой «плановой акцией» и в публичном пространстве не появлялись. Это может подтвердить и сам Игорь Додон как бывший верховный главнокомандующий.