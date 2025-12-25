Мы вплотную подошли к применению ядерного оружия – Караганов

Если европейские страны продолжат морское и экономическое пиратство, Россия может нанести удар по портам ЕС.

Об этом в интервью норвежскому телеведущему Гленну Дизену заявил политолог Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

А если они украдут наши запасы, то лучше всего будет применить ядерное оружие. А потом потребовать вернуть украденное, с процентами – и они послушаются. Но мы этого не хотим», – сказал Караганов.

«Европейцы вернулись к своей древней привычке – масштабному пиратству. А пиратов нужно уничтожать. Так что если они продолжать, мы должны будем начать наказывать их, атакуя их суда и порты.

«Отрезвить Европу могут только реальные угрозы. Надеюсь, до применения ядерного оружия не дойдёт, но мы очень близки к этому. И если война продолжится, то со стороны Европы это будет не поддержка, а ведение войны.

Европейцы ведут войну против России. Американцы начали уходить ещё полтора года назад, потому что понимали, что существует риск ядерной эскалации, которая коснётся и территории США.

Они очень обеспокоены тем, что Россия может задуматься о применении ядерного оружия, чтобы наказать европейцев. Эта тенденция усилилась при Трампе, но ситуация всё ещё не ясная.

Если так продолжится, то рано или поздно дойдёт до точки невозврата. Или, если война возобновится, мы применим ядерное оружие. В этом нет никаких сомнений», – добавил он.