Мы вплотную подошли к применению ядерного оружия – Караганов

Максим Столяров.  
25.12.2025 23:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1976
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина, ЯО


Если европейские страны продолжат морское и экономическое пиратство, Россия может нанести удар по портам ЕС.

Об этом в интервью норвежскому телеведущему Гленну Дизену заявил политолог Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если европейские страны продолжат морское и экономическое пиратство, Россия может нанести удар по портам...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Европейцы вернулись к своей древней привычке – масштабному пиратству. А пиратов нужно уничтожать. Так что если они продолжать, мы должны будем начать наказывать их, атакуя их суда и порты.

А если они украдут наши запасы, то лучше всего будет применить ядерное оружие. А потом потребовать вернуть украденное, с процентами – и они послушаются. Но мы этого не хотим», – сказал Караганов.

«Отрезвить Европу могут только реальные угрозы. Надеюсь, до применения ядерного оружия не дойдёт, но мы очень близки к этому. И если война продолжится, то со стороны Европы это будет не поддержка, а ведение войны.

Европейцы ведут войну против России. Американцы начали уходить ещё полтора года назад, потому что понимали, что существует риск ядерной эскалации, которая коснётся и территории США.

Они очень обеспокоены тем, что Россия может задуматься о применении ядерного оружия, чтобы наказать европейцев. Эта тенденция усилилась при Трампе, но ситуация всё ещё не ясная.

Если так продолжится, то рано или поздно дойдёт до точки невозврата. Или, если война возобновится, мы применим ядерное оружие. В этом нет никаких сомнений», – добавил он.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора